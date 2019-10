MotoGp | Quartararo sorpreso da Marquez | “è andato in ospedale e al primo giro delle FP2

Fabio Quartararo MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Mi sono adattato bene alla pista. Abbiamo ancora del margine” : Fabio Quartararo ha terminato in prima posizione le prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Una prestazione di notevole valore per l’alfiere della Yamaha Petronas che conferma la sue grandi qualità in sella alla M1. Un day-1 nel quale le moto di Iwata sono state tutte estremamente performanti (quattro nella top-5), a testimonianza della bontà del lavoro svolto dalla scuderia nipponica. In ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo chiude in vetta su Vinales e Morbidelli - Rossi 5° - Dovizioso 8° : Dominio Yamaha sia nella FP2 del GP di Thailandia 2019 di MotoGP, sia nel complessivo del venerdì di Buriram. Davanti a tutti, infatti, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) con 193 millesimi su Maverick Vinales e 221 su Franco Morbidelli. Quinto Valentino Rossi a 329 che precede Marc Marquez, mentre è ottavo Andrea Dovizioso. Ecco la classifica della FP2 e combinata del venerdì thailandese. classifica TEMPI FP2 GP Thailandia 2019 ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Viñales precede Quartararo nel finale - violenta caduta per Marquez - Valentino Rossi sesto : Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso highside sul finire di turno durante un cambio di direzione ...

MotoGp – Fabio Quartararo svela il suo sogno nel cassetto - coinvolto anche… Valentino Rossi : Il pilota francese ha rivelato di avere il sogno di diventare campione del mondo, soffermandosi poi anche su Valentino Rossi E’ senza dubbio la sorpresa più bella di questo Mondiale 2019, Fabio Quartararo ha preso subito le misure alla MotoGp, lottando stabilmente per le prime posizioni nonostante sia un rookie. AFP/LaPresse La vittoria non è ancora arrivata, ma le pole position sì e il francese riparte da quelle per provare a ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Non vedo l’ora di correre - dovremo adattarci al meglio” : Fabio Quartararo è senza dubbio la sorpresa e il “nuovo che avanza” del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), il francese della Yamaha Petronas è pronto per centrare altri obiettivi, cercando di conquistare il primo successo in top class che ancora manca. Tuttavia, parlando di un rookie, il bottino è decisamente importante: tre pole position e quattro podi sono riscontri di grande valore. Sarà interessante ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGp : rookie dell’anno nella classe regina : Fabio Quartararo non fa quasi più notizia. La sua prima fila ad Aragon (Spagna), nelle qualifiche del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è ormai consuetudine e il francesino della Yamaha Petronas sembra essere l’unico a poter creare qualche pensiero al dominatore dei dominatori Marc Marquez. L’incedere di El Diablo è sempre molto efficace e rischioso ma vale, come si suol dire, il prezzo del biglietto. nella sua stagione da ...

MotoGp – Quartararo non si abbatte dopo la pole mancata ad Aragon : “fondamentale partire avanti” : Fabio Quartararo soddisfatto del suo secondo posto nelle qualifiche di oggi pomeriggio del Gp di Aragon: le parole del pilota francese della Petronas Fabio Quartararo riesce a far parlare sempre più di sè e del suo grande talento in pista: El Diablo ha dato filo da torcere a Marc Marquez, nelle qualifiche di oggi ad Aragon, facendo tremare la Honda. Nonostante l’ottimo giro del francese della Petronas, Marquez è riuscito a spuntarla ...

MotoGp – Marc Marquez sicuro di sè dopo la pole di Aragon : “Quartararo? Sapevo di aver fatto un T4 perfetto” : Marc Marquez soddisfatto e sicuro di sè dopo la pole position conquistata oggi ad Aragon: le parole dello spagnolo dopo le qualifiche sul circuito di casa Marc Marquez non si smentisce mai: dopo aver sorpreso tutti, ieri, con un tempone da paura nelle Fp1 del Gp di Aragon, lo spagnolo della Honda si è preso oggi, davanti al suo pubblico, la sua 89ª pole in carriera, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. AFP/LaPresse “Era ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Aragon 2019 : “Il secondo posto era il massimo possibile - domani Marquez sarà imprendibile” : Fabio Quartararo non si ferma più. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi mesi, e dopo aver letteralmente sfiorato la prima vittoria in carriera sette giorni fa a Misano, oggi il francese ha messo in mostra un altro pezzo di bravura, conquistando la piazza d’onore nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Dopotutto il pilota del team Yamaha Petronas è stato l’unico a contenere il ...

MotoGp Aragon - le qualifiche : Marquez ancora dominatore - Quartararo è secondo. Rossi sesto : Marc Marquez scatterà davanti a tutti anche nel Gran Premio di Aragon della MotoGp. Il pilota spagnolo che sul circuito di Alcaniz si trova a casa sua più che in tutte le altre, sforna un’altra qualifica da dominatore. Ad avvicinarsi solamente al suo 1:47.009 è ancora il francese Fabio Quartararo con la Yamaha clienti, lontano poco più di tre decimi. Al suo fianco a chiudere la prima fila c’è la prima Yamaha ufficiale, quella di ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...

MotoGp – Marquez in scioltezza - Quartararo felice - Vinales promette battaglia : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Aragon : Marquez si prende la pole position sul circuito del Gp di Aragon davanti a Quartararo e Vinales: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche Marc Marquez si conferma imprendibile sul circuito di Aragon… o quasi. Lo spagnolo si mette subito davanti a tutti in qualifica e firma il tempo necessario per la pole position, ma suda freddo quando Quartararo, nell’ultimo giro utile, abbassa il suo tempo rischiando di ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Aragon 2019 : “Misano è stata la gara migliore della mia carriera - non ho alcun rimpianto” : Il fenomenale Gran Premio di Misano ha rilanciato ancora di più le quotazioni di Fabio Quartararo come una delle future stelle della MotoGP e forse come principale avversario per l’impero di Marc Marquez. Aragon dovrebbe essere una pista ancora positiva per la M1 e il francese potrebbe stupire anche in terra spagnola. Il rookie transalpino conferma le emozioni vissute in Italia e si prepara per correre su una pista che conosce molto bene: ...