Ingegnere a Zurigo “In Italia gli assegni di ricerca erano un ‘premio’ per le mie idee

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Uno dopo l’altro vedevo colleghi eccezionali gettare la spugna, fuggire all’estero o mettersi al servizio dei privati. Io ho ce l’ho messa tutta per restare inma, col senno di poi, loro ci avevano visto più lungo”. Carmela De Marco – 39 anni, pugliese di Specchia, 4mila abitanti nel Salento profondo – ètrice in microrobotica all’Eht, il Politecnico federale di, uno dei maggiori istituti dial mondo. Il curriculum parla da sé: laurea con lode in ingegneria biomedica, dottorato in nanotecnologie, decine di pubblicazioni a prima firma sulle riviste scientifiche più prestigiose. Eppure, al Politecnico di Milano, passava da un assegno diall’altro senza speranza di ottenere un posto da strutturata. “Ne ho collezionati cinque”, racconta, “uno per ogni anno dal 2009 al 2014, compenso variabile tra i 1.200 e 1.500 euro al mese. Il rinnovo ...

