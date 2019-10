Gazzetta | il Napoli deve ancora acquisire la mentalità vincente

Gazzetta : si decide oggi chi andrà in panchina del Torino contro il Napoli : Ancora incerto il nome di chi guiderà il Torino contro il Napoli domenica. La Gazzetta dello Sport scrive che è prevista per oggi la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. “Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in ...

Torino-Napoli - per la Gazzetta confermato Elmas in coppia con Zielinski. Torna Insigne : Torna in campo Lorenzo Insigne a Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti lo schiererebbe nella sua posizione ideale a sinistra in appoggio alla coppia d’attacco Mertens-Llorente. Difesa obbligata per l’espulsione di Koulibaly a Cagliari, giocheranno Luperto e Manolas centrali con Ghoulam e Di Lorenzo sulle fasce. Ma la vera rivoluzione e nella coppia centrale di centrocampo, dove Ancelotti schiererà per la prima volta ...

Gazzetta - probabile formazione Genk-Napoli : Mertens punta Maradona : Questa sera il Napoli punta ai tre punti e possibilmente al primato nel girone se il Liverpool farà il suo dovere contro il Salisburgo. Ovviamente Ancelotti farà ancora dei cambi questa sera e la Gazzetta conferma il ritorno di Insigne per la Champions, al fianco di Allan e Fabian Ruiz. Fuori Zielinski che non ha assolutamente convinto contro il Brescia. Tutto tranquillo in difesa, dove per la Champions può rientrare Koulibaly, che con Manolas ...

Gazzetta : formazione Genk-Napoli - un solo cambio rispetto all’undici che ha battuto il Liverpool : Il turnover di Ancelotti non si ferma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Anche domani per la seconda sfida Champions contro il Genk, il tecnico emiliano farà scendere in campo un nuovo 11 titolare. Torna innanzitutto Meret titolare dopo l’ottima prestazione di Ospina contro il Brescia, e torna anche Lorenzo Insigne. In difesa possiamo tirare un sospiro di sollievo perché Koulibaly deve scontare la squalifica solo in campionato e sarà ...

Gazzetta : il Napoli multa Koulibaly. Lui all’arbitro una frase simile a “fai schifo” : Due giornate di squalifica e una multa, è stata la decisione del Giudice Sportivo per l’espressione “gravemente ingiuriosa” rivolta da Koulibaly contro l’arbitro Di Bello nel finale di Napoli-Cagliari. La frase incriminata dovrebbe essere qualcosa di simile a «fai schifo», ripetuto più volte nei confronti dell’arbitro. Un atteggiamento sicuramente sbagliato e Koulibaly ne è pentito. La Gazzetta dello Sport scrive che il ...

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Formazione Napoli-Cagliari - Gazzetta : Ancelotti cambia ancora - torna l’attacco speedy : Manolas regolarmente in campo questa sera contro il Cagliari, secondo la Gazzetta dello Sport. Smaltiti i problemi fisici, il greco ieri si è allenato regolarmente con i compagni e dovrebbe giocare al centro della difesa azzurra in coppia con Koulibaly. Mario Rui e DI Lorenzo confermati sugli esterni dove hanno fatto molto bene in questa stagione. Centrocampo senza grossi stravolgimenti, Ancelotti di affida ad Allan per il recupero palla e a ...

Gazzetta : probabile formazione di Napoli-Cagliari - torna Callejon - ancora out Manolas : ancora fuori Manolas contro il Cagliari , secondo la formazione ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport. Confermati i due centrali che hanno giocato a Lecce, mentre gli esterni dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui. Sulla linea del centrocampo torna Callejon e Ancelotti dovrebbe inserire Elmas dal primo minuto. Attacco firmato Mertens e Miik L'articolo Gazzetta: probabile formazione di Napoli-Cagliari, torna Callejon, ancora out Manolas sembra ...

Gazzetta : il Napoli non ha due squadre ma venti giocatori intercambiabili : Ancelotti abolisce il concetto di titolari, ma spiega «non lo chiamate turnover», scrive sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita Il tecnico è arrivato a Napoli la scorsa stagione dopo due tecnici come Sarri e Mazzarri che avevano fatto dei titolarissimi il loro penso per far giocare il Napoli. Nell’estate scorsa arriva Ancelotti – uno che qualcosa ha vinto e nella stagione della Champions al Real Madrid alternava già i portieri – e comincia ...

Caos Bari - esonero per Cornacchini! Gazzetta : ADL furioso ha tuonato da Napoli : Bari, esonerato Cornacchini Gazzetta scrive sulla rovinosa sconfitta del Bari contro la Virtus Francavilla che è costata la panchina al tecnico Cornacchini. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Da Napoli ha tuonato Aurelio De Laurentiis, al quale è stata rovinata la giornata malgrado la vittoria di Lecce. Non è detto che il nuovo allenatore arrivi già per la gara di mercoledì con il Monopoli. Non si fanno nomi sul sostituto: ...

Gazzetta : un Napoli camaleonte capace di cambiare faccia al di là del 4-4-2 : Non solo turn over, Ancelotti ieri ha stravolto il Napoli con una rivoluzione che è un fenomeno da valutare nel tempo, scrive la Gazzetta dello Sport. Una squadra camaleonte capace di cambiare faccia, nel senso di tattica e interpretazione dei singoli con caratteristiche diverse, al di là del 4-4-2 di base. Ancelotti infatti schiera in attacco Llorente e Milik e il Napoli arriva con semplicità al gol nella maniere più diverse e non facilmente ...

Gazzetta – Napoli - turnover col Lecce : tre esordi per Ancelotti : Prime anticipazioni sulla formazione di Lecce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dà alcune anticipazioni sulla formazione di Ancelotti per la gara contro il Lecce: potrebbero essere tre i cambi: “Per domani è quasi certo il debutto stagionale per il portiere colombiano David Ospina e per il terzino francese Kevin Malcuit, finora «chiusi» dalle ottime prestazioni degli emergenti Meret e Di Lorenzo. Battesimo ...

Formazione Lecce-Napoli. Gazzetta : fuori Koulibaly tocca a Manolas e Maksimovic : fuori Koulibaly, posto a Manolas e Maksimovic. Questa la rivoluzione di Ancelotti in difesa contro il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport. Riposano anche Mertens e Callejon e in attacco il Napoli prova una coppia inedita. Saranno infatti Lozano e Milik a puntare la porta di Gabriel domani. Il polacco alla prima stagionale dopo l’infortunio rimediato in estate ritrova la sua posizione vuole dimostrare di essere il bomber che serve al ...