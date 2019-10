Fabbriche chiuse o in crisi | la grande industria in fuga da Napoli

Dopo il terremoto la crisi idrica : Visso senza acqua - Fabbriche chiuse e case a secco : “Siamo in emergenza piena, in attesa dell’autorizzazione ad aumentare la portata“. L’autorizzazione in questione dovrebbe arrivare dall’Ente Parco dei Sibillini, “le cui risposte finora sono state ambigue“, spiega il sindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti Maurizi. Il paese è ridotto allo stremo: la Svila, fabbrica con 170 dipendenti, questa mattina è stata chiusa e gli operai mandati a casa. Attività ...