Chiariello | “Non vincere a Torino esporrebbe il Napoli alla gogna mediatica”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il giornalista Umberto, in onda su Radio Punto Nuovo, parla del futuro dele segnacome crocevia della stagione azzurra. Il giornalista si aspetta un segnale forte di coesione da parte della squadra.indica la tappa didi vitale importanza, un vero banco di prova per capire se illudersi è stato lecito oppure no. L’editorialista tira in ballo la filosofia citando l’epochè, la sospensione del giudizio.chiede ai sostenitori, (ed anche agli addetti ai lavori, ndr) di fermarsi con i giudizi sulla squadra.rappresenta quindi la prova delper il rientro nella corsa scudetto. Non– continua– significherebbe abbandonare, a meno di miracoli, la lotta al titolo ed esporsi nello stesso tempomediatica. Sullo sfondo ci sono il “caso Insigne” ed un Milik sotto ...

NapMiky : @Chiariello_CS Voi non state bene...fatevi curare... siamo alla 6a giornata,c'è l'autunno l'inverno e poi la primav… - cifra73 : RT @grazia_noviello: @Chiariello_CS Nessuna meraviglia, forse le sue parole hanno solo sdoganato un livore che non si è mai fermato, gli st… - Rosario42407592 : @Chiariello_CS Personalmente non mi sono per niente scandalizzato.L'impressione e che non pochi giocatori ne abbian… -