UN PASSO DAL CIELO 5 | anticipazioni quarta puntata di giovedì 3 ottobre

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 3 ottobre 2019)2019 su Rai 1 va in onda in prima serata ladella fiction Undal5. Eccoe trama relative al quarto appuntamento: UNDAL5, fiction RAI 1:e trama dellaLa dura aggressione di un maestro di sci pone Valeria in una posizione difficile e Vincenzo deve decidere se procedere contro di lei e fare chiarezza sui suoi sentimenti. Le indagini avranno comunque inattesi sviluppi, che riguarderanno anche Klaus… Per quanto non ci sia traccia di suo figlio, Francesco appare più sereno, questo almeno finché non giunge una notizia inaspettata destinata a sconvolgere la vita di Emma… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNDAL5,disu Tv Soap.

