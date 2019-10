Spoiler Rosy Abate 2X5 | la fidanzata di Leonardo verrà rapita da Rosalia

Rosy Abate 2 - Spoiler 5° appuntamento : tra l'ex mafiosa e Antonio arriva la resa dei conti : A breve i telespettatori che stanno seguendo la seconda stagione della fiction Rosy Abate, scopriranno se ci sarà un lieto fine per i due protagonisti principali. Nonostante ancora manchi più di una settimana per poter vedere sulla rete ammiraglia Mediaset l’ultima puntata, sul web iniziano a circolare le prime anticipazioni. Nel corso dell’episodio conclusivo, il pubblico assisterà alla tanto attesa resa dei conti finale tra l’ex regina di ...

Penultimo episodio Rosy Abate Spoiler : Leo arrestato e ferito dagli uomini di Costello : La serie televisiva Rosy Abate 2-Seconda stagione sta riscuotendo molto successo, come testimoniano gli ascolti registrati. Il ruolo della protagonista è interpretato da Giulia Michelini, apprezzata con grande ammirazione dal pubblico italiano. La quarta puntata andrà in onda il 4 ottobre e si preannuncia ricca di colpi di scena. La tensione giungerà al culmine, proprio quando la situazione diverrà più critica che mai. Infatti, Rosy Abate ed il ...

Rosy Abate2 - Spoiler quarto episodio : Leo viene arrestato : Il prossimo venerdì 4 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la quarta puntata della seconda stagione di Rosy Abate 2. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione peggiorerà ulteriormente per Leonardo Abate e di conseguenza anche sua madre Rosalia. Ma prima di andare al quarto appuntamento, procederemo per gradi. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che Leo è colui che ha ucciso la poliziotta Nadia. Da quel momento in poi, la ...

Rosy Abate 2 - Spoiler penultimo appuntamento : Luca dalla parte di Leo : Venerdì 4 ottobre andrà in onda la quarta e penultima puntata di Rosy Abate 2. La fiction che vede Giulia Michelini come protagonista sta giungendo già alla fine e ancora non si sa se ci sarà una terza stagione. Come abbiamo visto Rosy, uscita dal carcere, voleva vivere insieme al figlio lontana dalla criminalità organizzata ma il figlio, per amore e ambizione, sembra voler seguire la strada mafiosa. L'amore per Nina lo fa legare sempre di più ...

Rosy Abate - Spoiler 2x04 : Leonardo pestato in prigione dai complici di Antonio : Torna l'appuntamento con le notizie su Rosy Abate, la scoppiettante serie tv con protagonista Giulia Michelini nei panni dell'ex mafiosa. Gli spoiler della quarta puntata che i telespettatori assisteranno venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Leonardo. Il figlio della regina di Palermo, infatti, rischierà davvero la vita dopo aver ricevuto un pestaggio da alcuni detenuti complici del boss ...

Spoiler 3^ puntata della seconda stagione di Rosy Abate : Leo abbandonerà la madre : La partenza della seconda stagione della serie tv Rosy Abate in onda su Canale 5 ha riscosso un grande successo tra i telespettatori e ha acceso gli animi di tutti gli appassionati che seguono trepidanti le vicende della ormai nota Regina di Palermo. Nella terza puntata di questa nuova stagione, che andrà in onda il prossimo venerdì 27 settembre, Rosy Abate, magistralmente interpretata da Giulia Michelini, dovrà fare i conti non solo con lo ...

Rosy Abate 2 - Spoiler 2x03 : Antonio Costello condanna a morte la Regina di Palermo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Rosy Abate 2, lo spin-off di Squadra Antimafia - Palermo Oggi, con protagonista Giulia Michelini. A tal proposito, l'attrice ha recentemente dichiarato che questa per lei sarà l'ultima stagione, in quanto intenzionata a dire addio per sempre al personaggio che l'ha resa famosa. Gli spoiler della terza puntata che i telespettatori italiani assisteranno venerdì 27 settembre in prima serata su Canale 5, ...

Rosy Abate 2 - Spoiler 2x02 : la Regina di Palermo si avvicina ad Antonio Costello : Torna lo spazio dedicato alle novità su Rosy Abate 2, la serie tv con protagonisti Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, che ieri sera ha riscontrato un notevole successo sia sul web che in televisione. Moltissimi, infatti, hanno commentato il ritorno della Regina di Palermo su Twitter, facendo in modo che l'hashtag entrasse nelle prime posizioni delle tendenze in Italia. Gli spoiler della seconda puntata di venerdì 20 settembre, su Canale 5, ...

Rosy Abate 2 - Spoiler mercoledì 18 settembre : Leonardino diventa un mafioso : Nuovo spazio con le notizie su Rosy Abate 2, la serie tv con protagonista l'attrice Giulia Michelini e Vittorio Magazzu`. In questa seconda stagione, la regina di Palermo sarà alla ricerca disperata di serenità a dispetto di una vita che la metterà di fronte ai vecchi scheletri nell'armadio. Gli spoiler della prima puntata in onda mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5, rivelano che la protagonista desidererà riabbracciare suo figlio ...

Rosy Abate 2 - Spoiler 18 e 20 settembre : la regina di Palermo torna in libertà : Dopo lo straordinario successo della prima stagione, tra pochissimi giorni i telespettatori rivedranno sulla rete ammiraglia Mediaset la serie TV più seguita degli ultimi anni. Si tratta della fiction Rosy Abate 2, che vedrà di nuovo protagonista l’attrice Giulia Michelini. La regina di Palermo dopo quasi due anni, ritornerà sul piccolo schermo italiano a partire da mercoledì 18 settembre 2019. Ci sarà un doppio appuntamento settimanale, visto ...