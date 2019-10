Se lui cade | vi uccidiamo Così i rom minacciano i bambini nella scuola

luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Molto emozionato chiede alla compagna di sposarlo - lei dice di si - lui per la troppa felicità - perde l’equilibrio - cade dal ponte e muore : Aveva decido di chiedere nel modo più spettacolare possibile la mano della propria fidanzata ma l’emozione lo ha tradito, tanto da morire. Un uomo di 32 anni, senze dirle niente, aveva portato la fidanzata su un ponte per chiederle di sposarlo. La ragazza non ha tentennato un minito e ha detto subito si. L’uomo, per la troppa felicità, si è distratto ed è caduto. Un volo di oltre 30 metri che non gli ha dato scampo. ...

Venerato su Mertens : “Milan e Roma ci stanno provando per lui - ma anche United e Psg. Contratto in scadenza un pericolo” : Venerato su Mertens: ecco il possibile futuro del belga Venerato su Mertens| Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato durante la Domenica Sportiva di Dries Mertens e del suo futuro a Napoli. Queste le sue dichiarazioni. “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Contrattualmente, però, è in scadenza e, in teoria, volendo, da gennaio ...

Gianfranco Pasquino e l'addio di Renzi al Pd : "Sarebbe assurdo se proprio lui facesse cadere il governo" : La mossa di Renzi? "Sono affari suoi". Gianfranco Pasquino - professore emerito di Scienze Politiche a Bologna - liquida così l'argomento da ore sulla bocca di tutti: l'addio dell'ex premier al Pd. "Poi certo devo pensare che sono un po' anche affari nostri, di chi pensa che la sinistra vada rafforz

Leo Gullotta a Io e Te - durante la pubblicità accade qualcosa. Pierluigi Diaco si commuove : «L’hai fatto anche tu…» : Leo Gullotta ospite a Io e Te, Pierluigi Diaco si commuove: «L’hai fatto anche tu…». L’attore siciliano, volto storico del Bagaglino, è stato protagonista oggi del “faccia a faccia” del programma di Rai1, durante il quale ha raccontato la sua vita e la sua carriera. Al ritorno dalla pausa pubblicitaria, però, è accaduto qualcosa e Pierluigi Diaco prende la parola. Il conduttore alza la mano sinistra e mostra la ...

Coppia cade dal balcone mentre fa l’amore. E lui (30 anni) lotta per non morire : È una notizia assurda ma allo stesso tempo triste quella che arriva direttamente dalla Francia, precisamente dalla Costa Azzurra. Una Coppia francese infatti avrebbe deciso di avere un rapporto sessuale in balcone. L’esperienza, magari vissuta come eccitante, stravagante e diversa, ha avuto però un finale tragico visto che proprio al momento dell’amplesso i due sono precipitati di sotto. Il volo è stato clamoroso e l’impatto molto forte. Tanto ...

Sesso estremo finisce in tragedia : coppia di fidanzati cade dal balcone - lui sta lottando tra la vita e la morte : La vacanza in Costa Azzurra, il mare, il relax: tutti gli ingredienti giusti per qualche momento di passione di in più. Ma questa volta la passione è finita in tragedia. Un 30 enne inglese stava facendo Sesso sul balcone della casa che avevano preso in affitto con la propria fidanzata, quando è precipitato giù insieme a lei a causa di un movimento improvviso e inconsulto. In questo momento sta lottando tra la vita e la morte a causa delle ferite ...