Sassari | la scelta disperata di una madre | Ritiro mia figlia da scuola fino a che

Fonte : repubblica

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Federica, 19enne con disabilità mentale, attende dall'inizio dell'anno un insegnante di sostegno. Per lei laè diventata un disagio quotidiano, per questo lal'ha ritirata. La speranza è che qualcuno le aiuti. "Non potevo più vederla soffrire: seduta al banco da...

