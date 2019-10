Quota 100 | Matteo Renzi ha deciso | l' annuncio

Pensione anticipata : esclusi da Quota 100 dal 2022 dovranno attendere 5-6 anni per uscita : La fine della sperimentazione delle pensioni anticipate a quota 100 a fine 2021 non sarà indolore: in assenza di un'armonizzazione delle misure pensionistiche, chi non riuscirà ad andare in Pensione con i requisiti richiesti per l'uscita entro il 31 dicembre 2021 (età minima di 62 anni e almeno 38 anni di contributi), dovrà attendere cinque o sei anni per poter andare in Pensione anticipata o di vecchiaia con le vecchie regole della riforma ...

Pensioni flessibili e Manovra 2020 - Proietti (UIL) : 'Introdurre Quota 100 rosa' : Arriva ancora una volta un nuovo richiamo dei sindacati in merito alla Nota di aggiornamento al Def ed alla necessità di superare la legge Fornero e la conseguente rigidità dei requisiti di accesso all'Inps. I provvedimenti inseriti nella nota dal governo ed in attesa di trovare conferma all'interno della prossima Manovra 2020 rappresentano quindi un passo in avanti, ma non la risposta definitiva tanto attesa da parte dei rappresentanti dei ...

Pensioni - per Quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola oltre 300 miliardi : Tra il 2021 e il 2022, ovvero al termine della sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62 anni e 38 di contributi minimi, la spesa per Pensioni passerà da 295,5 miliardi a 304 miliardi (15,9% del Pil)

Pensioni ultima ora : Salvini “Nessuno tocchi Quota 100” : Pensioni ultima ora: Salvini “Nessuno tocchi Quota 100” Pensioni ultima ora: in questo nostro recente articolo abbiamo dato conto delle parole dell’ex sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a difesa di Quota 100. Come noto la Lega è la forza politica che più di ogni altra ha spinto per l’approvazione della misura di pensione anticipata. Un primo passo per dare concretezza al promesso superamento della riforma Fornero. Salvini e ...

Il governo si tiene Quota 100 - ma dove sono i posti di lavoro promessi da Di Maio? : “Se proprio si vuole essere pessimisti, dall'anno prossimo in pensione ci andranno almeno 600 mila persone”, disse, baldanzoso, lo scorso novembre l'allora ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella fase di limatura del decreto legge che introduceva in tandem reddito di citt

Pensioni - Quota 100 : Salvini difende la misura e attacca il partito di Renzi : "Oggi dai Renziani parte l'attacco al partito Democratico contro cinque miliardi di tasse della manovra economica. E cosa propone il partito di Renzi? Di abolire Quota 100 e di tornare alla Legge Fornero", lo ha dichiarato il Segretario federale della Lega Matteo Salvini difendendo ancora la misura, volta a garantire maggiore flessibilità in uscita e aggiungendo che la Lega sarà pronta a fare le barricate in Parlamento. Oltre 184mila domande ...

Nannicini contro Quota 100 : 'Serve una riforma complessiva che la superi' : Tommaso Nannicini, ex consigliere economico del governo Renzi e oggi senatore del Partito democratico, si scaglia contro quota 100, dopo che nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza, propedeutica alla Manovra 2020) non compare nessun provvedimento volto a modificare lo strumento previdenziale voluto dall'esecutivo precedente. Le dichiarazioni di Nannicini, che ha esternato il proprio malcontento tramite un post ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Durigon : 'Irresponsabile non rinnovare Quota 100' : Si avvicina la discussione parlamentare della nuova legge di bilancio e con essa si riaccendono anche i toni del confronto politico riguardante il settore previdenziale. A tal proposito, nella giornata di ieri è tornato ad esprimere la propria posizione il parlamentare leghista Claudio Durigon, evidenziando la necessità di portare a termine la sperimentazione delle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Durigon su Q100, APE social e Opzione ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Def - Barbagallo “c’è delusione” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Def, Barbagallo “c’è delusione” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni del segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo a proposito della Nota di aggiornamento del Def che è stata approvata nelle ultime ore dal governo. Le questioni principali toccate dal sindacalista riguardano ovviamente le Pensioni, e la mancata soddisfazione generale viene compensata in ...

Via Rdc-Quota 100 : tutto al cuneo Post Boccia - un vero imprenditore : Legge di Bilancio da oltre 29 miliardi con taglio al cuneo fiscale da 2,5 miliardi: la manovra provocherà quegli effetti espansivi che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aspettarsi? E la lotta all'evasione genererà i 7 miliardi di coperture finanziarie preventivate? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Marco Bonometti, presidente della Confindustria Lombardia. Che sulla prossima presidenza della confederazione ...

Legge di Bilancio 2020 : Quota 100 - Flat Tax e bonus. Tutte le novità : Legge di Bilancio 2020: Quota 100, Flat Tax e bonus. Tutte le novità Legge di Bilancio 2020 – Una delle novità della prossima manovra potrebbe essere legata ai bonus. Un elemento da collegare al potenziamento dei pagamenti elettronici e finalizzati a combattere così l’evasione fiscale. Oltre a questo c’è grande attesa per le decisioni che riguarderanno Quota 100 e Flat tax. Legge di Bilancio 2020, il superbonus ...

Pensioni ultima ora : Lega “Da irresponsabili non rinnovare Quota 100” : Pensioni ultima ora: Lega “Da irresponsabili non rinnovare Quota 100” Pensioni ultima ora: secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza di governo Quota 100 dovrebbe restare in vigore sino alla sua scadenza naturale. Pertanto sino al 2021, salvo cambiamenti, continueranno a poter andare in pensione i lavoratori che avranno raggiunto i due requisiti base: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ultima ora, ...