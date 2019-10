“Non dovevano farlo” Polemica dopo la puntata de Le Iene dedicata a Nadia Toffa È

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È andata in onda martedì 1° ottobre la primadella nuova stagione de Le, la prima senza, la giornalista ed ex conduttrice del programma venuta a mancare il 13 agosto scorso per un tumore al cervello.era un volto storico del programma ed era molto amata dal pubblico. Fu proprio durante la trasmissione che,il suo malore a Trieste, annunciò di aver avuto un cancro e di essere stata operata. Sembrava che fosse tutto ok, ma non era così: quello diera un tumore serio e non le ha dato scampo. Ma non ha vinto il tumore, ha vinto comunqueche era una forza della natura che resterà per sempre impressa nel cuore di tutti. Per salutarla, quelli de Le, hanno deciso di ritrovarsi in 100 in studio, durante la prima. Tutti lì, per salutarla, omaggiarla, abbracciarla. “Sei entrata nei nostri cuori e sei stata un esempio per tutti ...

