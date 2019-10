La Corte Ue | «Facebook cancelli anche i contenuti simili a quelli già giudicati illeciti»

La mannaia della Corte di giustizia Ue su Facebook per i post d’odio : “Si devono cancellare a livello globale” : I singoli Paesi potranno costringere Facebook a eliminare contenuti illeciti come gli 'hate speech', i discorsi di odio, sia all'interno dell'Ue sia in tutto il mondo. Inoltre i tribunali nazionali potranno chiedere al social network di tracciare ed eliminare post identici o equivalenti a un contenuto gia' giudicato illecito: misure di rimozione, anche queste, che dovrebbero applicarsi a livello mondiale. Lo ha sancito la Corte di giustizia ...