Benzina | diesel e gpl | prevale la calma sui listini dei prezzi

Benzina - diesel e gpl : i prezzi restano invariati : invariati i prezzi alla pompa questa mattina. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,595 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,601, pompe bianche 1,575), diesel a 1,484 euro/litro (invariato, compagnie 1,491, pompe bianche 1,467). Benzina ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ribassi alla pompa per ENI e Q8 : Due movimenti al ribasso nella giornata di sabato: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. I dati della Staffetta relativi all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la media per la benzina self service a 1,594 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,601, pompe bianche 1,575), per il diesel a 1,484 euro/litro (-2, ...

Clima - Federcontribuenti : parità Benzina-diesel per finanziare l’energia green : “C’è un grande bisogno di cambiare letteralmente aria in Italia e le manifestazioni in tutto il Paese lo testimoniano. Noi sfidiamo il Governo ad avere finalmente coraggio e di imboccare una scelta ecologica chiara, mettendo in campo una serie di iniziative coraggiose. La prima? Portare le accise sul diesel ad un livello che faccia arrivare i prezzi diesel/benzina allo stesso valore. Ciò porterebbe nelle casse dello Stato circa tre ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : movimenti in discesa sulla rete : Movimento in discesa sulla rete carburanti italiana: Eni ha ridotto di 1 centesimo i Prezzi raccomandati della benzina e del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza scosse in attesa di recepire l’intervento di Eni e le eventuali contromosse delle altre compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Benzina - diesel e gpl : ancora prezzi fermi alla pompa : Restano fermi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. I dati della Staffetta Quotidiana e di Quotidiano Energia relativi all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano come media la Benzina self service a 1,597 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,575), il diesel a 1,486 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,467). Il Gpl, infine, va da 0,591 a 0,617 (no logo 0,586). L'articolo Benzina, diesel e gpl: ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di calma : prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana, mentre sul territorio si osservano piccole limature. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,597 euro litro, con i diversi marchi che vanno da 1,597 a 1,610 euro/litro (no logo 1,576). Il prezzo medio praticato ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi stabili : Invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15 mila impianti: Benzina self service a 1,596 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,603, pompe bianche 1,573), diesel a 1,486 euro/litro (+1, compagnie 1,493, pompe ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma piatta sui listini : Quarto giorno di quiete sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Sui Prezzi praticati si riversano i rialzi dei giorni scorsi, soprattutto per quanto riguarda le pompe bianche. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,595 ...

Legge di bilancio : il diesel rischia di costare quanto la Benzina : Dal prossimo anno il gasolio potrebbe arrivare a costare quanto la benzina. La prossima Legge di bilancio infatti potrebbe parificare le accise per i due tipi di carburanti: un vero colpo per gli automobilisti e gli autotrasportatori. Il governo potrebbe dunque tagliare i 5 miliardi di euro previsti per i sussidi sul diesel. Le previsioni per il diesel Leggendo la bozza del decreto ambiente c'è il rischio che il nuovo governo possa intervenire ...

Benzina - diesel e gpl : bonaccia sui prezzi consigliati : Torna la bonaccia sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre i prezzi praticati recepiscono i rialzi dei giorni scorsi. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,592 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,600, pompe ...

Diesel costerà come la Benzina : rincari a pioggia per effetto del decreto clima : Se gli autotrasportatori non potrebbero godere né delle accise più basse rispetto alla benzina, né dei rimborsi finora...

Il diesel rischia di costare quanto la Benzina. Ecco perché : Dall’anno prossimo il gasolio potrebbe costare quanto la benzina. La prossima legge di Bilancio potrebbe parificare le accise dei due carburanti, finora più basse per il diesel. Un’altra mazzata per quasi metà degli automobilisti e per gli autotrasportatori? Per i primi non troppo; per i secondi sì

Prezzi Benzina - diesel e gpl : movimento al ribasso : Sui Prezzi dei carburanti alla pompa si registra questa mattina un movimento al ribasso: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Ip ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Benzina - diesel e gpl : “onda anomala” sui prezzi : Si riversa sui sui prezzi dei carburanti alla pompa l’onda anomala scatenata sui mercati petroliferi dall’attacco all’Arabia Saudita di sabato scorso. Il Brent, intanto, ieri è tornato a scendere. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre Ip-Italiana Petroli ha deciso un aumento di ...