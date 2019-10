Via Di Maio o scissione dei contiani Viaggio nel malumore dei 5 Stelle

SilVia Vono - l'sms con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

Di Maio : “SilVia Vono va con Renzi? Basta mercato delle vacche. Serve vincolo di mandato” : “Sono consapevole che questo argomento non è nel programma di governo, ma ne parlerò col Pd perché per me dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano in altri gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare”, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine dell’assemblea generale dell’Onu commentando i cambi di casacca in parlamento. L'articolo Di Maio: “Silvia Vono va con ...

Di Maio rilancia la Via della Seta E va a Shanghai con 150 aziende : Assemblea Onu: Di Maio incontra il ministro degli Esteri cinese e a novembre cerca nuove partnership con 150 aziende a Shanghai. Ma sul piano geopolitico resta il legame con gli Usa: a ottobre Pompeo a Roma Segui su affaritaliani.it

Taglio parlamentari - Di Maio : “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere il governo” : “Oggi è una giornata importante perché da Roma mi arriva la notizia che è stata calendarizzato alla Camera per il 7 ottobre l’ultimo voto per il tagliare 345 parlamentari“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook da New York. “Manteniamo una promessa. Tagliamo le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere governo” L'articolo Taglio parlamentari, Di Maio: “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le ...

Imboscata a Di Maio mentre è al suo primo Viaggio all'estero : La rivolta si espande a macchia d’olio. Dentro il Movimento 5 Stelle il livello di guardia viene superato proprio quando Luigi Di Maio si trova in missione a New York. Ed è così che a Palazzo Madama, all’insaputa dei vertici, una semplice assemblea dei senatori si trasforma in qualcosa che è molto più di uno sfogatoio. Per la prima volta irrompe la richiesta di creare una “segretaria politica” ...

Tasse - accordo tra Conte e Di Maio"Via a nuova politica alimentare" : Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu Segui su affaritaliani.it

Tasse - Di Maio irritato con Conte. E dà la linea ai suoi : “Niente deViazioni” : Il capo politico dei 5 Stelle innervosito dal protagonismo del premier, reso possibile dalla nuova configurazione del governo. Ecco le ragioni del post (duro) di domenica: «Non saremo certo il partito del Fisco»

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Settembre : Di Maio rompe un altro tabù : “Via i partiti - candidati civici” : Elezioni Regionali, Di Maio apre al Pd: “candidati civici, via i partiti” Zingaretti possibilista: “Il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni” di Ilaria Proietti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Libero e bello/1. “L’allarme di Berlusconi: ‘Sono tornati i comunisti’” (Libero, 5.9). “Berlusconi: al governo due partiti comunisti” (il Giornale, 10.9). Tenete a casa i bambini, se no ve li mangiano. Libero ...

Ocean Viking - Via libera alla redistribuzione in Ue. Vertice con Conte - Lamorgese e Di Maio : Si è appena concluso a Palazzo Chigi - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - un Vertice governativo, coordinato dal Presidente del Consiglio, alla presenza dei...

X Factor 13 al Via con una giuria (quasi) rinnovata : “Mara Maionchi rimane un giudice insostituibile” : Tredici anni di un talent che, tra alti e bassi, rappresenta ancora un baluardo all’interno del palinsesto Sky. Torna “X Factor” da stasera e per ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. Per cercare di ringalluzzire l’attenzione del grande pubblico si è pensato per quest’anno di cambiare tre giudici su quattro. Dunque la prima novità riguarda proprio la presenza di Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. A dire il ...

Il doppio binario di Conte e Di Maio Italia croceVia della sfida Usa-Cina : Il premier sempre più vicino a Trump, Di Maio rilancia la Via della Seta nominando l'ambasciatore a Pechino Ettore Sequi. Il Pd allontana la Russia. La geopolitica del nuovo governo Conte bis Segui su affarItaliani.it

Diretta Governo Conte 2 - al Via Rousseau-day : cenni d'intesa Di Maio-Zingaretti : A partire da oggi il nostro Paese entrerà nel vivo della formazione del nuovo Governo: il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte entro domani dovrebbe avere pronto la squadra di Ministri che comporrà il nascente Esecutivo. A partire dalle ore 18.00 è previsto l'esito del voto al quale saranno chiamati gli iscritti al Movimento 5 Stelle: la piattaforma Rousseau, che acquisirà in tempo reale le preferenze del gruppo politico, darà il ...

Zingaretti : "Via i 2 vicepremier" Ora la palla nelle mani Di Maio : Uno, due o nessun vicepremier? Intorno a questa domanda sembra avvitarsi il governo ancora in gestazione. Perchè la carica di secondo del nuovo governo Conte è ambita tanto da Luigi Di Maio quanto dal Pd che la reclama per se' in virtu' del fatto che i Cinque Stelle, proprio con Conte, hanno gia' ottenuto di poter esprimere il presidente del Consiglio Segui su affaritaliani.it