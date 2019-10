Oggi è la festa dei nonni

Festa dei nonni - 2 ottobre 2019/ Messaggi e frasi d'auguri : perché si festeggia Oggi? : Festa dei nonni, 2 ottobre 2019, Messaggi e frasi d'auguri. Scopriamo insieme perché in Italia si è scelta questa data per festeggiare

Festa dell'Angelo Custode Oggi a Ragusa : Si celebra oggi, mercoledì 2 ottobre, a Ragusa la Festa degli Angeli custodi. Messa solenne in c.so Vittorio Veneto

Clima - l’11enne fOggiano che ha manifestato da solo : ‘Gli adulti ci criticano perché vogliono nascondere ciò che lasceranno in eredità’ : In poche ore è diventato il simbolo italiano della battaglia per la salvaguardia del pianeta. Lui è Potito Ruggiero, ha undici anni e vive a Stornarella, a pochi chilometri da Foggia. Venerdì 27 settembre è sceso in piazza da solo per comunicare il suo personale messaggio alla sua comunità in occasione del terzo Global Strike For Future. La sua foto in piazza, solo col suo cartello, ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione ...

Monterosso Almo - Oggi è la festa di Maria Santissima Bambina : A Monterosso Almo, oggi è il giorno della festa esterna di Maria Santissima Bambina. Due le processioni in programma

Clima - Oggi manifestazioni in 27 Paesi : 7.00 oggi in 160città italiane e in 27 Paesi del mondo giovani e meno giovani scendono in piazza per chiedere a governi e imprese azioni forti e immediate per rispondere alla crisi Climatica. E' la terza volta che il movimento Fridays For Future, ispirato dall'attivista 16enne, Greta Thunberg, organizza uno sciopero globale. Il primo Global strike è stato il 15 marzo,il secondo il 24 maggio. Ma stavolta il movimento ha fatto le cose in grande, ...

Emma Marrone - messaggi dei fan a valanga : Oggi sono tutti in festa per lei : Emma Marrone ha da poco annunciato su Instagram di doversi fermare. Uno stop alla musica dovuto a “problemi di salute” che ha subito preoccupato i suoi tanti fan. Che da quando hanno appreso la notizia continuano a inondare d’affetto e sostegno la cantante salentina. Tanti vip, ma anche tanta gente comune ha scritto a Emma, vera leonessa sul palco e non solo. Non a caso ai tempi di Amici la Marrone è entrata subito nei cuori del pubblico.\\Per ...

Vomero - la piaga alberi infestati : ?l'unico antidoto è la piOggia : Pidocchi che piovono dai platani, scale «immobili», rotonde «savana», tombini spaccati, aree sporche, rotte e incolte, blatte. Anche il Vomero piange, nelle piazze e...

Governo - Grillo al Pd : “Occasione unica”. Zingaretti : “Mai dire mai. Cambiamo tutto e rispettiamoci”. Oggi Conte alla festa del Fatto : “Caro Beppe”. È un tono confidenziale e quasi affettuoso quello usato da Nicola Zingaretti nel suo “tweet di pace” indirizzato al leader del Movimento 5 stelle. Una replica che suona come una risposta affermativa a una sorta di chiamata alle armi. La trattativa tra Pd e M5s continua tra mille difficoltà Per sciogliere i nodi politici servirà un nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, mentre Giuseppe Conte ...

Hong Kong - oltre 1 - 7 milioni al Victoria Park sfidano piOggia e forze dell’ordine. Gli organizzatori : “Manifestazione pacifica” : oltre 1,7 milioni i manifestanti fra Victoria Park e le zone limitrofe. In tanti muniti di ombrello, sia per far fronte alle piogge torrenziali che imperversano in queste ore sulla regione, sia per “difendersi” dalle numerose telecamere con cui il governo cinese starebbe “spiando” le manifestazioni definite “pro-democrazia“. È una marea umana quella che ha invaso le strade di Hong Kong, in occasione della ...

