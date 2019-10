Microsoft svela i nuovi Surface Pro 7 | Pro X e Laptop 3

Project xCloud : Microsoft svela i requisiti di banda per il Console Streaming : Poco tempo fa abbiamo scoperto che il prossimo mese Microsoft inizierà il test pubblico di Project xCloud in alcuni paesi. Stiamo parlando dell'atteso servizio del colosso di Redmond che consentirà lo Streaming di giochi Xbox su altri dispositivi come telefoni cellulari e tablet.Tuttavia, nonostante i test siano in programma per ottobre, gli utenti iscritti all'Alpha Skip Ahead Ring posso già provare il Console Streaming e, per questo motivo, ...