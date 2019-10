Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Hanno perfezionato l’acquisto da Fca a maggio ed è bastato il tempo di un’estate per mandare quello che la Fiom-Cgil considera un “brutto segnale per il futuro”. Per un periodo di 13 settimane, tra fine ottobre e gennaio 2020, l’ormai ex– ora soloEurope – ha deciso di mettere 910 lavoratori degli stabilimenti diinordinaria. In sostanza, la quasi totalità dei dipendenti, se si tiene conto che nel piccolo paese bolognese sono interessate dalla cigo 280 persone delle 350 occupate mentre nel capoluogo saranno 630 su 800. Ad uscire indenni dalla decisione dei giapponesi di Calsonic Kansei, controllata dal fondo di private equity KKR&Co L.P., sono solo il reparto alluminio e del motore elettrico. E se per lo stabilimento di, dove si produce componentistica per motori ...

Cascavel47 : Magneti Marelli, cassa integrazione per 910 a Bologna e Crevalcore. “Anche gli ingegneri di ricerca e sviluppo, bru… - TutteLeNotizie : Magneti Marelli, cassa integrazione per 910 a Bologna e Crevalcore. “Anche gli ingegneri di… - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: MAGNETI MARELLI, SABATO 5 OTTOBRE INCONTRO SULLA S... -