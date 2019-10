LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 2 ottobre Davide Re | niente finale nonostante

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.19: C’è l’ultima azzurra in gara oggi, con poche speranze di superare il turno, Yarisleidis Pedroso. Al via nella terza semiGianna Woodruff (Pan), Lauren Boden (Aus), Aminat Jamal (Brn), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui), Shiann Salmon (Jam), Yadisleidis Pedroso (Ita), Jessica Turner (Gbr) 20.17: Vince la giamaicana Clayton in 54″17, secondo posto per la ceca Hejnova in 54″41, terzo posto e prima piazza nel ripescaggio per Spender in 54″42, resta Ryzhykova la seconda ripescata al momento 20.16: Folorunso sbaglia totalmente la gestione di gara, punta tutto sulla prima parte di gara e arriva senza benzina nel rettilineoe chiude quinta, fuori dalla20.13: Si sta disputando la gara dell’alto del Decathlon maschile 20.11: Al via Sarah Carli (Aus), Carolina ...

