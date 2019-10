I tortellini con la carne di pollo che hanno scatenato un putiferio politico

Bologna : tortellini al pollo per favorire l'integrazione - Salvini e la Lega contrari : Un tortellino bolognese al pollo. In occasione della festa patronale di San Petronio (che prenderà il via venerdì 4 ottobre) si distribuirà oltre al classico tortellino con ripieno di maiale, il tortellino dell’accoglienza, ossia al pollo. E subito è scoppiata la polemica (politica) che ha investito, principalmente, la Diocesi di Bologna (guidata da monsignor Matteo Zuppi). Matteo Salvini, leader della Lega, è subito andato all'attacco: "Stanno ...

Bologna - i tortellini con il pollo dividono la città. “È una ricetta non è un pensiero”. “No - bella mescolanza. Allarga e non esclude” : Per la Festa del Patrono di Bologna la tradizione culinaria del capoluogo emiliano si Allarga per essere il più inclusiva possibile, ma finisce per dividere sfogline, cuochi e politica. In piazza il 4 ottobre, giorno di San Petronio, ci saranno non solo i classici tortellini con prosciutto, mortadella e lombo, ma anche quelli con la carne di pollo. La scelta del “tortellino dell’accoglienza” arriva dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi e, come ...

tortellini - è scontro Salvini-Merola : 15.05 Sempre più aspra la polemica dopo che la Curia di Bologna ha proposto il "tortellino dell'accoglienza" con il pollo al posto del maiale per gli islamici che non mangiano maiale per la festa di San Petronio,patrono di Bologna. Salvini (Lega):"E'come proporre il vino senza l'uva. Aveva ragione la Fallaci: alcuni italiani dimenticano le radici, negano la nostra storia".Merola (sindaco Pd Bologna):"Lui vero cristiano che col rosario vuol ...