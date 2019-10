Google lancia delle scorciatoie per Google Assistant chiamate Action Blocks

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ha sperimentato un modo per creare una sinergia tra Android eper ridurre la complessità di alcuni compiti con l’obbiettivo di migliorare l’accessibilità per 630 milioni di persone nel mondo che vivono con qualche forma di disabilità cognitiva. In occasione delI/O 2019, il gigante di Mountain View ha preso spunto da un dispositivo chiamato DIVA che rende le persone con disabilità più autonome, aiutandole a interagire conin modo non verbale per guardare gli spettacoli preferiti o ascoltare la propria musica in modo indipendente. Questo dispositivo ha portato alla creazione diche utilizzaper semplificare l’uso dei dispositivi mobili per le persone con disabilità cognitiva.permette di aggiungere un set di comandi dialla schermata iniziale con ...

Asgard_Hydra : Google lancia Password Checkup: come controllare se i vostri account sono al sicuro - infoitscienza : Google lancia Password Checkup, un tool per migliorare le vostre password - C0d3r_ : #Google lancia Password Checkup: come controllare se i vostri account sono al sicuro -