Fecondazione | 5 cose da sapere sul test genetico preimpianto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il(PGT) è la forma più precoce di diagnosi prenatale. Analizza il contenutoo cromosomico di un embrione ottenuto dallain vitro con l’obiettivo di identificare e scongiurare malattie con alto tasso di gravità. Ilè uno strumento fondamentale per la salute di tanti futuri bambini. La diagnosi è consigliata anche alle coppie con problemi di concepimento Il(PGT) è d’obbligo per le coppie con una storia pregressa di malattie ereditarie, perchè ad alto rischio. Per loro il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita è fortemente raccomandato proprio perché consente di identificare gli embrioni colpiti di queste malattie. Ma non si effettua solo in questi casi. È una tecnica consigliata anche alle coppie che incorrono in ostacoli al concepimento che potrebbero rappresentare campanelli d’allarme per ...

sianda58 : @AlessiaMorani @Deputatipd Scandalizzarsi per queste cose conferma che il politico è capace di rinnegare la propria… -