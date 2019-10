Epatite B | sconfiggerla si può | scoperta una molecola che riattiva il sistema immunitario

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nel mondo ci sono più di 250 milioni di persone affette dalla forma cronica diB, fra i primi fattori di rischio per il cancro del fegato. Nei pazienti colpiti da questa infezione cronica ilnon riesce a debellare il virus responsabile della malattia, che continua a sopravvivere e riprodursi all’interno delle cellule del fegato. Uno studio pubblicato oggi su Nature svela alcuni meccanismi all’origine di questa inefficace risposta immunitaria e dimostra, in animali di laboratorio in cui la malattia è stata riprodotta, come unapossare le difese. A firmare il lavoro è un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e dell’Università Vita-Salute San Raffaele guidati da Matteo Iannacone, a capo dell’unità di Dinamica delle Risposte Immunitarie e rientrato in Italia dagli Stati Uniti grazie al Career Development Award della ...