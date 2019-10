Criminal Minds | un viaggio nella mente dei serial killer

Criminal Minds 15 - primi dettagli sul grande nemico della stagione finale - Everett Lynch : Si sa ancora poco di Criminal Minds 15, ultima stagione del procedural di CBS che sarà in onda negli Stati Uniti nel 2020 ma non ha ancora una programmazione ufficiale. La showrunner Erica Messer ha anticipato che ci sarà un grande nemico da combattere e che la caccia all'uomo coinvolgerà molto l'intera squadra di profiler della BAU. Il personaggio in questione sarà quello di Everett Lynch, che era già stato introdotto verso la fine di ...