Bordoni-Blasi | In Commissione lavori pubblici per risolvere i problemi del territorio

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma – Dopo mesi di segnalazioni, interventi e richieste di appuntamento si è finalmente tenuta, grazie all’impegno concreto del coordinatore territoriale del V municipio, Enzo, lasul problema della viabilità di Via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano. Nonostante il problema fosse di tutta evidenza al Municipio, non fosse altro per gli interventi prestati dai competenti Vigili Urbani del V Gruppo a seguito dei molteplici incidenti, i cittadini hanno scontato oltremisura le continue fibrillazioni tutte interne al M5S sostanzialmente inerte e insensibile aidel. Una lunghissima fase di stallo finalmente superata grazie alla politica del fare quotidiano operata dai quadri e dai militanti di Forza Italia i quali sono riusciti a dare seguito alladeidove Associazioni, commercianti, uffici ...

