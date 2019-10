Bce | venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) (AdnKronos) – “Con questo gesto – precisa Anelli – l’Ateneo pone in risalto qualità e rilevanza della sua opera da governatore della Banca d’Italia e nel ruolo decisivo di presidente della Banca centrale europea. Conoscenza e azione, studio teorico al servizio della società: di questa rara sintesiè un esempio indiscusso”. Secondo il rettore, “negli interventi per attenuare l’impatto della crisi e per l’autorevolezza e il coraggio con cui ha ‘governato’ la moneta europea in una fase di tensioni tra i governi e i popoli d’Europa, egli ha rappresentato un punto di riferimento certo, solido e in qualche delicato passaggio perfino unico per continuare a credere nel progetto comunitario da italiani e da europei”. L'articolo Bce:11da...

TV7Benevento : Bce: venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa (3)... - TV7Benevento : Bce: venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa... -