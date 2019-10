Amazfit GTR in versione 42 mm disponibile in tutte le colorazioni sullo shop ufficiale

Amazfit GTR si aggiorna e riceve la funzione Always on Display : Amazfit GTR ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento del firmware che aggiunge la tanto richiesta funzione AoD per avere sempre l'ora visibile. L'articolo Amazfit GTR si aggiorna e riceve la funzione Always on Display proviene da TuttoAndroid.

Amazfit GTR da 42 mm sbarca in Italia a un ottimo prezzo - con spedizioni dal 12 : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva l'ufficialità relativa ad Amazfit GTR nella versione da 42 mm in Italia, che si va ad affiancare a quella da 47 mm disponibile da qualche settimana. L'articolo Amazfit GTR da 42 mm sbarca in Italia a un ottimo prezzo, con spedizioni dal 12 proviene da TuttoAndroid.

Amazfit GTR da 42 mm sbarca in Italia a un ottimo prezzo - con spedizioni dalla prossima settimana : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva l'ufficialità relativa ad Amazfit GTR nella versione da 42 mm in Italia, che si va ad affiancare a quella da 47 mm disponibile da qualche settimana. L'articolo Amazfit GTR da 42 mm sbarca in Italia a un ottimo prezzo, con spedizioni dalla prossima settimana proviene da TuttoAndroid.

Recensione Amazfit GTR : finalmente uno smartwatch con un’ottima autonomia : Scopri il nuovo Amazfit GTR, lo smartwatch con un'autonomia infinita. Tutto su funzionalità, caratteristiche hardware, affidabilità, prestazioni, prezzo e disponibilità. L'articolo Recensione Amazfit GTR: finalmente uno smartwatch con un’ottima autonomia proviene da TuttoAndroid.

Amazfit GTR - nelle versioni da 42 e 47 millimetri - è più allettante che mai a questi prezzi : Amazfit GTR, il più recente smartwatchlanciato da Huami, è disponibile nelle versioni da 42 e 47 millimetri a prezzi allettanti, con i nostri codici sconto. L'articolo Amazfit GTR, nelle versioni da 42 e 47 millimetri, è più allettante che mai a questi prezzi proviene da TuttoAndroid.

Lo smartwatch Amazfit GTR versione 42 mm è finalmente in vendita in Cina : Lo smartwatch Huami Amazfit GTR è stato rilasciato il 16 luglio ed è disponibile nelle dimensioni 47 e 42 mm, entrambi decorati con tre metalli di alta qualità: titanio, acciaio inossidabile e alluminio. Huami ha finalmente rilasciato la versione 42 mm dello smartwatch in Cina che ha il corpo di uno spessore di soli 9,2 mm un peso di 25,5 g. L'articolo Lo smartwatch Amazfit GTR versione 42 mm è finalmente in vendita in Cina proviene da ...