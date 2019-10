Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima volta che ilè sbagliato, produce diseguaglianze e quindi ci impegniamo aarlo“. “Io – ha aggiungo– mi batterò nei prossimi mesi perché questo avvenga nel più breve tempo possibile“. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è stato cauto sul tema finora.invece è sicuro: “Abbiamo deciso di collegare alla manovra un ddl didella materia dei– ha ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sanità, Speranza: “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia: chi ha di più deve pagare… - DavidG__ : @fattoquotidiano mamma mia che faccia. associarla a Speranza e Sanita' sembra un doppio ossimoro - cigna69 : RT @TutteLeNotizie: Sanità, Speranza: “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia… -