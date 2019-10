Salvini | tortellino dell’accoglienza? stanno cancellando nostra storia

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – “Per rispetto, il vescovo di Bologna ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva“. Così il leader della Lega, Matteo, sulla proposta del cardinale Matteo Zuppi di cucinare tortellini al pollo in occasione della festività di san Petronio. “Vi rendete conto?”, dicedurante un comizio ad Attigliano, nel ternese. “cercando di cancellare la, lacultura”, conclude l’ex ministro. A SAN PETRONIO ARRIVAACCOGLIENTE: È DI POLLO Si chiamaperchè lo potranno gustare tutti, anche chi, per motivi religiosi non mangia la carne di maiale. E’ il ‘miracolo’ di San Petronio: a Bologna venerdì, per la festa del patrono della città, la mortadella cede il posto alla carne di pollo e il ripieno dei tortellini diventa simbolo di integrazione. Ma per i più legati alle ...

