Roma | Dzeko prende sulle spalle la squadra | “vi svelo perchè ho deciso di rimanere”

La Roma passa a Lecce : decide Edin Dzeko - ma che fatica : Roma – Vittoria sofferta più del dovuto per la Roma, che passa in trasferta a Lecce grazie ad una realizzazione di Edin Dzeko al 56esimo minuto. Tre punti sudati, tre punti sporchi, ma tre punti pesanti come un macigno quelli ottenuti al Via del Mare, grazie all’incornata del bosniaco che sbroglia una partita fino a quel momento bloccata su uno scialbo 0-0. Nel finale da registrare un calcio di rigore parato da Gabriel a Kolarov, ...

Lecce-Roma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : sempre Dzeko - Kolarov tradisce dal dischetto [FOTO] : Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma passa al “Via del Mare”. Decide un gol di Dzeko. Partita di sofferenza per i giallorossi, che però hanno anche sbagliato un rigore con Kolarov. In alto la FOTOGALLERY. Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb Lecce (4-3-3): Gabriel 6.5; Rispoli 7, Rossettini 6, Lucioni 5, Calderoni 6.5; Majer 6, Petriccione 6, Tachtsidis 5.5 (63′ Imbula 5.5); Mancosu 6.5 (51′ Shakhov ...

Formazioni ufficiali Lecce-Roma : Dzeko non riposa : Formazioni ufficiali Lecce-Roma – Non si ferma a 6^ giornata valida per il campionato di Serie A, si giocano le gare delle 15, match che preannunciano grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni. La Roma in campo della trasferta contro il Lecce, la squadra di Fonseca è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione e la sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, stagione fino al momento positiva per ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Di Dzeko la migliore occasione della gara : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta 0-0 live - occasione d’oro per Dzeko! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. 36′ – Torna a ...

Roma-Atalanta - Fonseca ha le idee chiare : “Dzeko e Kolarov non possono riposare - domani gioca Smalling” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Atalanta, svelando parte della formazione Momento positivo per la Roma che, dopo il pareggio nel derby, ha inanellato tre vittorie consecutive compresa quella in Europa League con il Basaksehir. Un gioco fluido e una grande capacità realizzati per i giallorossi, che stanno beneficiando della cura Fonseca. Luciano Rossi AS ...

La Roma di Fonseca e lo strano viaggio della strana coppia Dzeko-Kolarov : È la felicità di chi riesce ad aggiudicarselo al Fantacalcio, come lo sono tutti i difensori che segnano e per i quali ci si svena alle aste tra amici o colleghi. Dal ritorno in Italia, avvenuto nel 2017, Aleksandar Kolarov si è scoperto maestro dei calci da fermo: 8 reti la passata stagione, quando

Llorente show : doppietta nel poker del Napoli a Lecce La Roma vince con Dzeko : La formazione di Ancelotti si sblocca nel primo tempo grazie ai gol dello spagnolo e di Insigne su rigore. Nella ripresa a segno Fabian Ruiz e poi ancora il navarro