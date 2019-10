Picchiati a lezioni Islam, arresto imam

Unè stato arrestato a Padova per maltrattamenti su minori. Si tratta di un cittadino del Bangladesh che durante ledi religioneica colpiva e minacciava gli allievi, una ventina, tra i 4 e i 10 anni. Dalle indagini è emerso che i ragazzini dovevano stare fermi per ore, ripetere esattamente le sure del Corano e chi sbagliava e si distraeva veniva schiaffeggiato, punito e umiliato. Sono in corso accertamenti sui legami dell'con una scuola coranica di Pieve di Soligo, già finita in altre indagini.(Di martedì 1 ottobre 2019)