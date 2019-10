Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019), 1 ott. (AdnKronos) - "Cinque a uno: è questo il rapporto tra esportazioni ed importazioni nel rapporto tra Veneto e Stati Uniti d'America. Rapporto che diventa addirittura di sette a uno se concentriamo l'attenzione sulla provincia di. Logico dunque che in queste ore, brividi freddi a

laleggepertutti : Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese (2) - - laleggepertutti : Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese - - TV7Benevento : Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese (2)... -