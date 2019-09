Trasporti | Atm gestisce la terza linea della metrò in Danimarca

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Milano, 30 set. (AdnKronos) – Domenica 29 settembre è stata inaugurata ladel nuovo Cityringenmetropolitana di Copenaghen, gestita da Atm attraverso la società controllata al 51% Metro Service A/S in compartecipazione con Hitachi Rail STS (ex Ansaldo STS). La cerimonia ha visto la presenza di tutte le autorità e istituzioni e ancheRegina Margherita di; a rappresentare Atm il direttore generale, Arrigo Giana. E’ stata inoltre firmata oggi, alla presenza del Managing Director di Metroselskabet L/S Henrick Plougmann Olsen e del direttore Giana, l’estensione dei contratti di gestione e manutenzione1 e 2 e del Cityringen per ulteriore tre anni, assicurando la gestione di tutta la rete delfino al 2027. L’Azienda diMilanesi diventa così il uno dei primi operatori di trasporto pubblico in, ...

atm_informa : Aggiornamento #sciopero Cub Trasporti e Sol Cobas: la circolazione prosegue su tutte le linee. Sono chiusi gli Atm… - atm_informa : Venerdì 27 settembre i sindacati Cub Trasporti e Sol Cobas hanno proclamato uno sciopero. Possibili disagi dalle 8:… - marcovaldoparis : @delilahvipic @DonatellaSala1 @bravimabasta @atm_informa Ma che cazzo ve ne fotte del controllore, dio cane. Per ch… -