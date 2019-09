Lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con l' amica

Per pubblicare le sue foto su Facebook - Lascia sola la figlia di sei mesi nella vasca - la bimba muore annegata : Una giovane madre di 21 anni, Cheyenne Summer Stuckey ha commesso un gravissimo errore che rimpiangerà per tutta la vita. La ragazza già madre di quattro figli, due gemelle di 4 anni, un bimbo di 2 anni e della bimba di 6 mesi è stata accusata dalla Polizia per la morte di una dei suoi piccoli. La donna mentre stava facendo il bagnetto alla piccola di sei mesi la lasciata sola nella vasca per andare a pubblicare alcune sue foto su ...

Milano - madre e figlia giù da ottavo piano : la donna aveva Lasciato un messaggio di addio sui social : Tragedia a Milano. Poco prima delle 15 una madre è precipitata insieme alla figlia di due anni dall'ottavo piano di un palazzo in pieno centro, in viale Regina Margherita. I corpi...

Lascia la figlia in auto e va a comprare la torta : padre rischia il linciaggio : È rimasta per tre quarti d'ora chiusa in auto, Lasciata dal padre nel parcheggio di un supermercato. Una bimba di due anni è stata salvata dai passanti e dai carabinieri che sono intervenuti. È accaduto sabato pomeriggio, in un centro commerciale a Quartu Sant’Elena, vicino a Cagliari. Un uomo è arrivato a bordo di un'utilitaria bianca e ha parcheggiato nei posti riservati ai disabili. Poi ha chiuso le portiere, Lasciando uno spiraglio aperto in ...

Cagliari - Lascia la figlia di 2 anni per mezz’ora in auto ma non è una dimenticanza : “Sta benissimo” : Tragedia sfiorata a Quartu, in provincia di Cagliari: un uomo di 58 anni lascia la figlia di due anni in auto, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri hanno tirato fuori la bambina da un finestrino, mentre l'uomo faceva acquisti nel negozio. "Ero all'ipermercato perché dovevo comprare la torta di compleanno per mia figlia. Sta benissimo, non c'è neanche il sole, non mi seccate", ha risposto ai militari.Continua a leggere

Vieni da Me - la figlia di Pupo si Lascia scappare una frase imbarazzante : “Ma lei per caso ha il pisello rosa?”. Caterina Balivo la gela : Oggi Pupo compie 64 anni e per l’occasione una delle sue tre figlie, Clara Ghinazzi, la secondogenita, è stata ospite di Caterina Balivo in studio a Vieni da Me. La ragazza ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita del padre, rivelando alcuni particolari della sua famiglia allargata e di sua sorella Valentina, avuta dal cantante con una fan. Ad un certo punto dell’intervista, la padrona di casa le ha chiesto se i compagni di ...

Giovane coppia Lascia morire di fame la figlia di tre mesi per allevarne una virtuale su internet : Una storia assurda quella che si è verificata in Corea del Sud. A Suwon un quartiere di Seul. Una Giovane coppia di sposini lui 41 anni, lei 25 anni, ha deciso di far morire lentamente di fame la figlia di soli 3 mesi. Il motivo di tale decisione è assurdo. La coppia voleva allevare una figlia virtuale su internet. Entrambi avevano perso il lavoro e passavano tutto la loro giornata in un internet caffè. La piccola era nata ...

44enne sposa la figlia 16enne del suo miglior amico - subito dopo il matrimonio la coppia è stata costretta a Lasciare la città : Un uomo di 44 anni di professione autista di autobus si è innamorato perdutamente della figlia 16enne del suo miglior amico. L’uomo che si chiama Andy, dopo solo qualche mese ha deciso di sposare Beth Telford la 16 enne di cui si era follemente innamorato che non aveva ancora concluso la scuola Il matrimonio provocò la rabbiosa reazione di molte persone, in particolare di chi conosceva Andy. Anche la madre della ragazza non era ...

Trapani - i bagnanti offrono aiuto alla mamma vu cumprà : “Lascia tua figlia con noi” : Una bella storia estiva di solidarietà e amicizia, quella che è stata raccontata dalla spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La foto che testimonia un commovente gesto di umanità è stata diffusa da Lorenzo Tosa, curatore del blog Generazione Antigone. Una donna vu cumprà stava lavorando da ore sulla spiaggia rovente, cercando di vendere la merce ai bagnati. Ma non era sola: con lei c'era anche la figlioletta di due o tre ...

Lascia la figlia in auto per ritirare dal bancomat - al ritorno la macchina non c’è più - dopo diverse ore la terribile scoperta : Tutto è successo in poche ore in Galles. Una giovane madre Kim Rowlands ha compiuto un gesto imprudente che le è costato tantissimo. La donna è scesa dall’auto per andare a prelevare dal bancomat. Nella macchina ha Lasciato la figlia incustodita. Il terribile fatto si è verificato a Kirkland una città del Galles. La giovane donna in pochi minuti è riuscita a prelevare i contanti dal bancomat ma al suo ritorno non ha trovato più ...

Morte Gimondi – Domani la salma Lascia Taormina - il pensiero della figlia Norma : “un papà eccezionale sotto ogni aspetto” : Il dolce pensiero di Norma Gimondi: la figlia di Felice ricorda il papà dopo la tragica Morte di ieri a Giardini Naxos La Procura di Messina ha deciso oggi di non disporre l’autopsia sul corpo di Felice Gimondi, morto ieri a Giardini Naxos colpito da un malore, per cause naturali. Dopo l’ok del medico legale, il magistrato ha deciso di far partire la salma dell’ex ciclista italiano per fare ritorno dai suoi cari. Domani ...

Rifiutano di curare la figlia appena nata e la Lasciano pian piano morire - il motivo è pura follia : Una giovane coppia ha lasciato morire la propria figlia per una motivazione assurda, ora rischiano 15 anni di carcere per il reato di omicidio. La coppia ha deciso di rifiutare le cure alla propria figlia anche se la potevano salvare. L’orrendo caso si è svolto a Lansing in Michigan negli Stati Uniti d’America. I due genitori si chiamano Rachel Joy Piland e Joshua Barry rispettivamente di 30 e 36 anni, erano diventati genitori da ...

Uno schianto tremendo : marito e moglie morti sul colpo. Lasciano una figlia di 12 anni : marito e moglie morti entrambi sul colpo mentre tornavano a casa dalla figlia, 12 anni. Un incidente tremendo quello avvenuto sabato sera, 3 agosto. Mario Cere, 55 anni, e Manuela Saviori, di un anno più giovane, avevano trascorso la giornata a Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, dove vivevano e dove la ragazzina li aspettava. Non sono mai arrivati a casa: un tremendo incidente ...