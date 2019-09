Testimone di Geova muore dopo aver rifiutato una trasfusione I figli | “Siamo fieri di

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2019) Non è la prima volta che raccontiamo una storia del genere. E ogni volta ci risulta assurdo. All’ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, una donna di 70,di, è morta venerdì scorsounadi sangue. La paziente era stata ricoverata sei giorni fa con forti dolori addominali. “Gastrite sanguinante”, è stata la diagnosi dei medici. Per salvarla erano necessarie trasfusioni di sangue che la donna, fedele ai suoi principi religiosi, halasciandosi letteralmente morire. “Oggi sono triste e contemporaneamente incazzato nero”, lo sfogo di Gianfausto Iarrobino, il primario della Chirurgia generale che ha avuto in cura la 70enne. “Una paziente è venuta meno nel mio reparto perché haunadi sangue. Eradi. L’avrei salvata al cento per cento ma haed è morta. Ied i parenti ...

