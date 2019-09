Sconcerti | Juve e Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina

Sconcerti : “Il Napoli già deve sperare in una frenata di Juve ed Inter” : Mario Sconcerti, sul sito calciomercato.com, dichiara aperta la fuga di Inter e Juventus, sono irraggiungibili. Secondo Sconcerti le distanze attuali non possono essere colmate nel corso del campionato. Nonostante il campionato sia ancora alle quinta giornata, il giornalista trae alcune conclusioni. Il Napoli ha già perso due partite ed è a 6 punti dall’Inter. “Il primo turno infrasettimanale di campionato ci dice che Inter e ...

Sconcerti : “Juve? Meglio senza Cristiano Ronaldo” : Mario Sconcerti per il sito calciomercato.com ha evidenziato i difetti della Juventus. Nonostante le sbavature i bianconeri sono usciti vittoriosi dal campo di Brescia. Sconcerti indica che l’assenza di CR7 ha reso il gruppo più coeso. “Resta qualche difetto strutturale come il fatto di concedere ancora molte occasioni agli avversari, ma si iniziano a vedere le trame tipiche del gioco di Sarri e soprattutto si ha la sensazione ...

Sconcerti : “Il Napoli ora deve accelerare per appaiarsi a Inter e Juve. Contro il Liverpool ha trovato la sua…” : Sconcerti consiglia al Napoli di accelerare per arrivare in vetta Il giornalista Mario Sconcerti è Intervenuto a Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli dovrà fare 9 punti nelle prossime tre partite, questo è il momento di accelerare per appaiarsi in classifica con Inter e Juventus. Leader nel reparto offensivo? Sono tutti giocatori di grande qualità, tutti molto veloci, molto ...

Sconcerti sulla Champions : “Ha fatto una gran partita contro i campioni d’Europa - sulla Juventus… : Il giornalista Mario Sconcerti é stato intervistato ai microfoni di Tmw Radio, commentando gli esordi in Champions per Napoli e Juventus: “Il Napoli giocava con i campioni d’Europa, gli ha dato filo da torcere. E’ stata una partita aperta fino al calcio di rigore. La Juve ha giocato bene a tratti, dove ha spesso sofferto contropiedi pericolosi. Negli ultimi 10 minuti c’è stato un black out.” PER LEGGERE TUTTE ...

Sconcerti : 'Juve - un chiaroscuro di altissima qualità contro l'Atletico Madrid' : Ieri sera la Juventus ha giocato la sua prima gara stagionale di Champions League al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Il pareggio per 2-2 ha lasciato l’amaro in bocca perché gli uomini di Maurizio Sarri avevano in pugno il match, poi per qualche disattenzione i colchoneros hanno rimontato lo svantaggio. A fare l’analisi del match è Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Il giornalista ha sottolineato come la ...

Sconcerti : la Juve inizia a dialogare con Sarri ed è un ottimo risultato : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il pareggio della Juventus contro l’Atletico, ieri in Champions League. Una partita in cui si è visto almeno un tempo (il secondo) di grande calcio. Cosa che rende evidente che la mano di Sarri cominci a pesare. “A me la Juve è piaciuta, a tratti molto”. Il migliore in campo è stato Cuadrado, che ha dato equilibrio ad una squadra che tende a sbilanciarsi spesso. Bene anche ...

Sconcerti : “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne” : Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista di CorSera è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco ...

Sconcerti : Inter e Torino sono le uniche che tengono il passo con la Juve : Di nuovo in questo campionato appena iniziato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, c’è soprattutto la classifica. L’Inter e il Torino hanno 5 punti in più, la Lazio ne ha 4 in più, il Napoli 3 in meno. Le due novità più importanti sono Torino e Inter che per il momento sono le uniche squadre a tenere il passo della Juve. Nell’Inter che ieri ha fronteggiato il Cagliari vincendo, con piccole difficoltà, c’è poco di ...

Mario Sconcerti : “Netta differenza di qualità tra Juventus e Napoli” : L’editorialista Mario Sconcerti, per Il Corriere della Sera, racconta Juventus-Napoli dal suo punto di vista. Mario Sconcerti su Juve-Napoli: “La Juve ha trovato la porta con troppa facilità” “Manolas non ha ancora i tempi della squadra e Koulibaly ha fatto solo 15 allenamenti dopo la Coppa d’Africa, non mette insieme l’energia con il tempo. In questo momento nella Juve i giocatori determinanti sono due, Douglas ...

Juve-Napoli - Sconcerti : “C’è una difficoltà mai vista nei bianconeri…” : Juve-Napoli, Sconcerti parla del paragone tra le due compagini alla vigilia della sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium Juve-Napoli, Mario Sconcerti, editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ trasmissione in onda su Canale 21. Sconcerti ha parlato della Juventus, prossima avversaria degli azzurri, e del paragone con il Napoli: “C’ è una difficoltà ...

Sconcerti : 'La Juve è una grande squadra un po’ in confusione' : Con il mercato ancora in corso che potrebbe riservare rivoluzioni e quando mancano poco più di 24 ore alla riapertura del campionato, Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, analizza i club candidati alla lotta per accaparrarsi i primi posti in classifica. La testimonianza del giornalista prende l’avvio evidenziando che le uniche certezze tra le novità sono gli allenatori Maurizio Sarri, Antonio Conte, Paulo Fonseca e ...