La Juventus avrebbe detto no al Psg per la cessione di Can a gennaio

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe proposto De Gea ai bianconeri : La Juventus raccoglie un'altra importante vittoria in campionato contro la Spal, avvicinandosi al match contro l'Inter con la possibilità, in caso di vittoria, di superarla in classifica. Ma prima del big match di Serie A di domenica 6 ottobre, è attesa la seconda giornata di Champions League, dove la Juve si confronterà all'Allianz Stadium con il Bayer Leverkusen. In caso di vittoria, la squadra di Maurizio Sarri getterebbe la basi per la ...

Juventus - Paratici avrebbe messo nel mirino Haland : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti del calcio europeo. Nelle ultime settimane si parla molto di Elrig Braut Haland. Il centravanti classe 2000 del Salisburgo sarebbe finito nel mirino di Fabio Paratici, come riporta Tuttojuve. Haland ha già segnato 17 gol in 9 partite e sembra essere uno dei migliori prospetti in circolazione. Dunque la Juve lo starebbe seguendo per capire se può essere una buona occasione di mercato. Certo ...

Juventus - Sarri avrebbe bocciato Dybala : 'La squadra non è ancora pronta al turnover' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, dopo il buon esordio stagionale in Champions League grazie ad una prestazione efficace contro l'Atletico Madrid, 'rovinata' da alcuni errori difensivi sulle palle inattive. Nel post partita Maurizio Sarri è si è detto soddisfatto della partita dei 'suoi' ragazzi, ma dispiaciuto per come sono arrivati i gol subiti. Un problema a cui, secondo il commentatore di Sky Sport Fabio ...

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James alla Juventus : La Juventus è al lavoro per il match di sabato 14 settembre con la Fiorentina, in attesa dell'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nonostante il mercato si sia chiuso oramai da più di 10 giorni, arrivano interessanti indiscrezioni in merito a possibili trattative che si sarebbero sviluppate soprattutto a fine mercato ma che poi alla fine non si sono concretizzate. Si è parlato molto della situazione Emre ...

Juventus - Sarri avrebbe deciso : vicino a CR7 il titolare è Higuain : La Juventus è al lavoro per prepararsi al match della terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, gara in programma sabato 14 settembre alle ore 15:00. Dopo la polmonite che lo ha tenuto fermo per le prime due partite, Maurizio Sarri è tornato ad allenare a pieno regime. L'ex allenatore Chelsea è in attesa del ritorno dei suoi giocatori dalle nazionali per provare l'11 da mandare in campo al Franchi. Nelle prime due giornate, il tecnico ...

Juventus - Conte avrebbe detto all'Inter di non perdere tempo per l'acquisto di Dybala : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre nella maggior parte dei campionati europei (esclusa la Premier League dove è terminato l'8 agosto). La Serie A ha regalato sicuramente importanti acquisti, in particolar modo da parte delle candidate alla vittoria del campionato italiano. Juventus, Napoli ed Inter hanno investito rispettivamente su giocatori come de Ligt, Lozano e Lukaku, incrementando inevitabilmente il livello tecnico delle ...

Juventus - l'Inter avrebbe pensato a Dybala più a giugno che ad agosto : Una delle grandi suggestioni di calciomercato di questa estate è stata quella che ha visto accostato all'Inter il nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino non rientrava più nei piani della Juventus che, d'altronde, lo ha offerto prima al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham. Per questo motivo si è spesso parlato di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, giocatore fuori dal progetto dei nerazzurri e poi ...

Juventus - Sarri avrebbe detto No all'acquisto di Boateng : A cinque giorni dalla chiusura del calciomercato, i bilancio per le squadre di Serie A è sicuramente soddisfacente, in particolar modo per quelle di vertice: Juventus, Napoli ed Inter hanno portato in Italia giocatori importanti, rispettivamente De Ligt, Lozano e Lukaku, arricchendo quindi il livello qualitativo del nostro campionato. Se però dal punto di vista degli acquisti i bianconeri sono stati esemplari, non si può dire altrettanto per le ...

Juventus - Paratici avrebbe fiutato l'affare Willian : il brasiliano si liberebbe a zero : In questi anni la Juventus è stata bravissima ad assicurarsi i migliori giocatori a parametro zero. Fabio Paratici negli anni si è assicurato giocatori come Emre Can, Paul Pogba, Sami Khedira e anche quest'anno è riuscito a portare due grandi calciatori a costo zero, ovvero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. La dirigenza juventina è già al lavoro sul mercato dei giocatori che si svincoleranno nel giugno 2020: la Juve avrebbe già messo nel mirino ...

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

Juventus - Mandzukic avrebbe chiesto cessione per esclusione dalla lista Champions League : La Juventus ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato 14 settembre contro la Fiorentina, previsto per le ore 15:00, senza i nazionali. A proposito degli italiani (Bonucci e Bernardeschi), giovedì 5 settembre alle ore 18:00 saranno impegnati fuori casa con l'Armenia, mentre domenica 8 settembre alle ore 20:45 ci sarà l'ennesima trasferta, stavolta in terra scandinava, contro la Finlandia, alle ore 20:45. È tornato a dirigere ...

Inter - la Juventus avrebbe provato a prendere Icardi anche negli ultimi giorni di mercato : Uno dei nomi che più di tutti ha caratterizzato la sessione estiva di calciomercato è stato sicuramente quello di Mauro Icardi. L'Inter alla fine è riuscita a piazzare il centravanti argentino al Paris Saint Germain, che lo ha acquistato in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, ma non senza difficoltà. L'attaccante infatti fino all'ultimo ha rifiutato ogni offerta che gli era stata fatta ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus - l'infortunio di Chiellini avrebbe bloccato la cessione di Rugani : l'infortunio di Giorgio Chiellini potrebbe cambiare il mercato della Juventus. Infatti, i bianconeri sembravano intenzionati a cedere Daniele Rugani, ma la rottura del crociato del capitano juventino avrebbe bloccato la partenza del giovane difensore toscano. Il numero 24 della Juve è anche rientrato nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match contro il Napoli....Continua a leggere