Cortesie per gli Ospiti | su RealTime al via la decima stagione

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 29 settembre 2019) Valbuzzi, Dalla Zorza e Thomas Riparte uno dei programmi più rappresentativi di, nato nel 2005 insieme al canale. Si tratta diper gli, che torna domani sera – 30 settembre 2019 – con la nuova, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.10. La scrittrice Csaba Dalla Zorza (esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), lo chef Roberto Valbuzzi (la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia e che con il suo estro rivisita i piatti senza tradire il senso originario) e l’architetto Diego Thomas (esperto di interior design) sono pronti a giudicare con ironia e divertimento le coppie che, di puntata in puntata, si sfideranno a colpi di buone maniere e ospitalità. Chi dimostrerà di essere un perfetto padrone di casa? I nuovi episodi diper gli(in totale saranno 28, della durata di ...

