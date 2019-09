Concorsi Ufficio Parlamentare di Bilancio | invio domande entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27-09-2019 ha reso noto che l'diha proclamato due bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti in funzione di esperto ed esperto senior, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato e da inserire nel proprio organismo. Bandi di concorso aL'diha bandito due procedure comparative pubbliche per il conferimento di tre posti di esperti e due di esperti senior per l'attuazione di attività di studio, ricerca e analisi economica nel settore dei compiti istituzionali affidati ai servizi dell'UPB. Per partecipare a tale selezione è opportuno possedere i corrispondenti titoli di studio e requisiti di ammissione: laurea specialistica o magistrale o ulteriore titolo equiparato stabiliti dalla normativa nazionale; dottore di ricerca in ...

