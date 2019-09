A24 | chiusura notturna traforo Gran Sasso

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di domenica 29 settembre 2019) Teramo - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti attività di manutenzione, sarà disposta ladella tratta autostradale Assergi - San Gabriele/Colledara, in entrambe le direzioni, con il seguente calendario e modalità: dalle 22 dei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2019 alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM; dalle 22 dei giorni 2 e 3 ottobre alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo. Per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso AQ/A25/RM uscita obbligatoria allo Svincolo San Gabriele/Colledara, dove potranno proseguire sulla SS 80 per il Valico delle Capannelle; per le lunghe percorrenze si consiglia di usufruire dello Svincolo di Basciano e proseguire sulla SS80. Per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo uscita ...

