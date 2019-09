Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2019) "Io speravo e massaggiavo, massaggiavo e speravo, in attesa che arrivasse il 118". È il racconto dei concitati momenti vissuti ieri, 26 settembre, dalessore di educazione fisica che haun diciasettenne colpito da arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Intorno a mezzogiorno, all’Istituto tecnico industriale Pacinotti di, il ragazzo stava facendo una corsetta di riscaldamento quando è caduto a terra perdendo conoscenza. Il malore e poi il soccorso Avvisato dagli alunni, ilessore Mauro Alessano, 61 anni e insegnante da 33, si è subito avvicinato per capire cosa stava succedendo e, accortosi che il giovane era in arresto cardiaco, ha chiamato il 118 e ha iniziato il massaggio cardiaco. "Mi sono precipitato lì. In quel momento bisogna agire e basta. Bisogna intervenire anche se non si è preparati abbastanza, anche se non si conosce ...

SkyTG24 : Taranto, parla il prof eroe: 'Ecco come ho salvato il ragazzo' - squopellediluna : RT @p64389000hamdf: '...ed è per questo che impazziamo di rabbia e boicottiamo i picchetti quando si parla di chiudere quella merda dell'il… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Taranto, parla il prof eroe: 'Ecco come ho salvato il ragazzo' -