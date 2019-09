Repubblica | confermata la condanna per lo stalker di Quagliarella

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019)anche in Cassazione laper il poliziotto “” di Fabioche era stata emessa nel 2017. Lo riportascrivendo che Raffaele Piccolo, l’ispettore della Postale imputato di calunnia e falso, è statoto a quattro anni e sei mesi di carcere, due in meno rispetto al giudizio di primo grado, perché è venuto meno uno degli episodi di calunnia. È finita così una storia difficile per l’attaccante napoletano che lo ha costretto a lasciare Napoli come lui stesso a raccontato. L'articololaper lodiilNapolista.

