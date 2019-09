Pagamenti elettronici | nel 2018 salgono del 6 | 8% | 230 miliardi Meno prelievi di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Accelera la crescita della moneta elettronica nel nostro Paese: nell’uso di strumenti diversi dal contante è salito del 6,8 per cento. Spinta che ha permesso di raggiungere nel giro di un anno il record di 230di importi pagati cashless (di cui 80 con la sola carta di credito). A rivelarlo è la 17esima edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin (l’associazione degli operatori bancari del credito al consumo), Nomisma e Ipsos. L’unico segnoriguarda il valore medio degli acquisti, calato a 1.418 euro annui rispetto ai 1.501 del 2017. Ma non è una brutta notizia. Già, perché testimonia un utilizzo più diffuso deianche per transazioni di medio-basso valore, dal caffè al bar alla spesa al supermercato. Tutti passi in avanti in direzione della cashless society e che testimoniano un cambiamento in atto nelle ...

