Guida FIFA 20 ai giovani talenti | le promesse su cui puntare nella carriera

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il campionato di20 è pronto a cominciare in pompa magna in questi giorni, sebbene ci sia già qualche allenatore che ha avuto modo di “assaggiare” l'erba digitale di Electronic Arts grazie all'accesso anticipato. Come di consueto numerose le possibilità offerte dalla simulazione del colosso statunitense, che spaziano dalle immancabili modalità online alle intramontabili feature dedicate ai vecchi lupi solitari. E proprio a questi ultimi è indirizzata questa piccola, che prova a individuare i calciatori piùe promettenti su cui investire i fondi della propria squadramodalità. Chiaramente non serveulteriori riflettori su quelli che sono divenute già stelle affermate del firmamento calcistico, titolarissimi nei top club mondiali. In questo frangente andremo alla ricerca di quelle perle rare nascoste magari anche in panchina dei succitati top ...

GiocareOra : FIFA 20: Guida alle celebrazioni - mainsport_it : RT @mainsport_it: Al Best #FIFAFootballAwards erano presenti alcuni eroi di quella stagione 2009/10 in cui i nerazzurri riuscirono a vince… - SilviaCantoia : RT @mainsport_it: Al Best #FIFAFootballAwards erano presenti alcuni eroi di quella stagione 2009/10 in cui i nerazzurri riuscirono a vince… -