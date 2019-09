Fine delle trasmissioni per cinque canali Sky dal 1° ottobre 2019

Sul Fine vita la politica dimentica i suoi doveri e ignora i diritti delle persone : La Consulta aveva sospeso il procedimento sul caso Cappato perché il Parlamento provvedesse a decidere sul tema, ma nessuna legge è stata promulgata. È ora la magistratura a dover prendere decisioni, senza avere gli strumenti adatti per regolare questa complessità e garantire la dignità a chi vuole vivere e a chi vuole morire.Continua a leggere

Commesso in Giappone. “In Italia disoccupazione senza Fine. Qui c’è amore per la collettività e rispetto delle regole” : “Sì, sono stato costretto a emigrare: dopo aver perso il mio ultimo lavoro in Italia per un anno ho cercato e fatto qualche colloquio, ma senza risultati”. Giuseppe Bonfitto ha 41 anni: è nato e ha studiato a Roma (una laurea in Lingue orientali alla Sapienza). Dopo essere rimasto disoccupato, a 26 anni ha deciso di partire e trasferirsi in Giappone. E lì vive da 15 anni, oramai, con la sua famiglia. “Qui si sta troppo bene. E se vali veramente ...

Giro d’Italia 2020 - il possibile percorso : tra Colle delle Finestre - Fraiteve - Stelvio e Marmolada. Corsa durissima e tante cronometro? : C’è grande attesa per conoscere il percorso del Giro d’Italia 2020, la presentazione ufficiale avverrà tra un paio di mesi ma in questo periodo si susseguono le varie indiscrezioni riguardo al tracciato della prossima Corsa Rosa. Alcune ufficialità già annunciate e diverse voci più o meno confermati hanno permesso di delineare il possibile percorso della prima Corsa a tappe della prossima stagione che sicuramente scatterà sabato 9 ...

I concerti delle star con ologrammi a domicilio - è la Fine dei contatti umani? : Spazio 1999. Sono nato nel 1969 e da bambino in televisione davano questa serie tv, credo allora si chiamassero semplicemente telefilm, ambientato nello spazio in una base lunare in un futuro futuro, il 1999, appunto. Inutile dire che il 1999 descritto da quei telefilm non coincida affatto con quello che è andato in scena esattamente venti anni fa. E lo stesso si può dire per tanti altri film, telefilm o romanzi di fantascienza. Per dire, il ...

Giro d’Italia 2020 - il possibile percorso. Colle delle Finestre - Fraiteve - Marmolada e Stelvio : salite micidiali. Crono dell’Etna e del Prosecco? : Tra un paio di mesi verrà ufficialmente presentato il percorso del Giro d’Italia 2020 ma in questo periodo continuano a susseguirsi delle indiscrezioni e delle voci sul possibile tracciato della prossima Corsa Rosa. Stando a una prima ricostruzione, naturalmente tutta da confermare quando gli organizzatori di RCS Sport annunceranno come si svilupperà la prestigiosa corsa a tappe, sembrerebbe un Giro particolarmente impegnativo con ...

Maltempo : frana sulla strada delle Centovalli - al conFine Italia-Svizzera : Le intense precipitazioni cadute durante la notte hanno innescato questa mattina una frana sulla strada delle Centovalli, al confine tra Italia e Svizzera, nel territorio del comune elvetico di Camedo. La strada viene percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori frontalieri che dalla Val Vigezzo raggiungono Locarno: molti sono stati costretti percorrere la strada della Valle Cannobina, raggiungendo la Svizzera passando dal Lago ...

Giro d’Italia 2020 - possibile percorso. Etna - Marmolada - Fraiteve - Colle delle Finestre : salite durissime. Cronometro del Prosecco e arrivo a Milano. Tutte le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 scatterà da Budapest con una Cronometro individuale di 9,5 chilometri, gli ultimi 1500 metri sono caratterizzati da una pendenza media del 4% e saranno decisivi per l’assegnazione della prima maglia rosa nella giornata di sabato 9 maggio. La Grande Partenza avverrà dunque nella capitale dell’Ungheria, in terra magiara si correranno anche le due successive tappe che saranno riservate ai velocisti: 193 km da ...

Fine delle vacanze - controesodo da bollino rosso tra maltempo e sciopero dei casellanti : Si concludono le vacanze estive per sette italiani su dieci. In vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22:00

Giro d’Italia 2020 - percorso durissimo : Etna - Zoncolan - Colle delle Finestre - Fraiteve. Sfilza di salite : il possibile tracciato e le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 si preannuncia davvero molto duro con una serie di salite estremamente impegnative che metteranno a durissima prova tutti i ciclisti. Questo sembra essere lo scenario a circa tre mesi dalla presentazione ufficiale del percorso, le indiscrezioni della vigilia che stanno emergendo nelle ultime settimane parlano infatti di una serie di ascese di primissimo piano che renderanno il tracciato particolarmente selettivo ed ...

US Open 2019 - la duplice missione di Fabio Fognini : tornare nella top10 e coltivare il sogno delle Finals di Fine anno : Dopo il recente infortunio al piede patito durante il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal contro Rafael Nadal, appare evidente che le condizioni di Fabio Fognini per l’ultimo Slam dell’anno, gli US Open, potrebbero non essere le migliori. Eppure il ligure a New York potrebbe costruirsi molte buone premesse per il prossimo futuro: all’orizzonte c’è quella che oramai è una battaglia per la top ten con lo spagnolo ...

Bake Off Italia - che Fine hanno fatto i vincitori delle sei edizioni del programma : Sono in tutto sei, e sono diventati, negli anni, nient'altro che i pasticceri amatoriali più famosi d'Italia. Stiamo parlando dei vincitori delle sei passate edizioni del programma condotto da Benedetta Parodi con Ernst Knam e Clelia d'Onofrio Bake Off Italia - Dolci in forno, il talent più dolce del canale 31 del digitale terrestre, che proprio in questi pomeriggi estivi vediamo andare in onda ogni giorno con il suo 'riepilogone' Bake Off ...

Dalla Marcuzzi alla d'Urso - ecco i bikini di Fine estate delle conduttrici Mediaset : Manca ancora qualche settimana all’inizio della prossima stagione televisiva e le conduttrici Mediaset si godono gli ultimi scampoli d’estate prima di tornare dal loro pubblico. C’è chi opta per mete esotiche come Federica Paniccuci e Alessia Marcuzzi, chi come Belen Rodriguez punta sul sicuro con Ibiza e altre che “giocano in casa”: Barbara d’Urso, Elisabetta Gregoraci, Tessa Gelisio e Ilary Blasi. Dopo le ...

Le nuove modalità batteria di Fossil entro Fine anno anche sugli smartwatch delle precedenti generazioni : Tra le varie feature dei nuovi smartwatch di Fossil ci sono anche le soluzioni studiate per consentire agli utenti di avere un maggiore controllo sulla batteria L'articolo Le nuove modalità batteria di Fossil entro fine anno anche sugli smartwatch delle precedenti generazioni proviene da TuttoAndroid.