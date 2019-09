Ferrero indagata per presunto sfruttamento minorile nella produzione di Nutella

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ladisarebbe stata messa sotto indagine perlavoro. A porre sotto inchiesta la più grande produttrice di dolciumi,, è stata l'Australia che ha richiesto chiarimenti in merito ad unraccolta di nocciole in Turchia. Questa inchiesta che ha destato fin da subito illazioni e polemiche ha preso avvio dal fatto che l'aziendaacquista periodicamente per i suoi dolciumi un terzo delladi nocciole provenienti dalla Turchia (il cui valore di nocciole prodotte risulterebbe intorno al 75% dellaglobale). Come è nato il 'caso' L'indagine percui è stata sottoposta laè stata posta in atto dall'Australia, dove sono situate le maggiori catene di supermercati quali Woolworth, Coles e IGA. Tali catene di alimentari sono sottoposte a politiche di acquisto ...