Dieta del Dr Shelton | ti sgonfi e perdi fino a 5 kg

Salute : pigrizia - Dieta errata e stress nemici del cuore sottovalutati : I veri nemici del cuore? Per gli italiani al primo posto ci sono fumo (60%), colesterolo, ipertensione e diabete (56%), mentre il 70% pensa in modo errato che movimento, alimentazione corretta e controllo dello stress non rientrino nel programma di prevenzione ‘salva cuore’. E’ quanto emerge da un’indagine condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il cuore), che conferma quanto sia ...

Dieta della longevità : perdi peso e ti proteggi da cancro e diabete : Quando si parla di Dieta della longevità si inquadrano una serie di consigli alimentari dedicati a chi vuole prevenire malattie come cancro e diabete partendo dalla scelta di quello che mette nel piatto. Negli ultimi anni, la scienza ha approfondito molto il ruolo che l’alimentazione ricopre nell’aumento della sopravvivenza. Tra le scoperte più interessanti è possibile ricordare quelle inerenti il ruolo della carne rossa. Degno di ...

Dieta della personalità del Dr Kushner : riduci il grasso e perdi peso : La Dieta della personalità del Dr Kushner è un regime alimentare che promette di favorire la riduzione del grasso e la perdita di peso. Il suo ideatore è il Dottor Robert Kushner, direttore medico del Center for Lifestyle Medicine di Chicago e professore universitario. Il suo schema alimentare parte dalla convinzione che, molto spesso, alla base delle difficoltà nel perdere peso ci siano fattori come l’atteggiamento sbagliato nei confronti ...

Università Federico II - la Dieta mediterranea favorirebbe la riduzione del grasso epatico : Una recente ricerca scientifica, condotta dagli studiosi di Scienze dietetiche Applicate dell'Università Federico II, ha testato gli effetti della dieta mediterranea sulle funzioni del fegato e sulla riduzione del grasso presente. La ricchezza di nutrienti del regime alimentare mediterraneo ha portato ad una riduzione significativa del grasso accumulato nel fegato nelle persone con diabete di tipo due, in presenza di steatosi epatica. La dieta ...

Dieta delle carote per dimagrire in salute : menù per perdere 3 kg : la Dieta delle carote per dimagrire 3 kg in una settimana. Ecco il menù completo per perdere peso in salute

Dopo il suicidio del marito lei si mette a Dieta e perde 60 chili : Una donna di soli 31 anni, Justine McCabe, ha perso il marito Dopo che l’uomo ha deciso di suicidarsi. La donna, mamma di due bambini, ha deciso che la sua vita Dopo quel tragico evento doveva cambiare e così si è messa dieta. Ogni giorno si è scatta un selfie per dimostrare a tutto il mondo cosa può fare la forza d volontà e, infatti, in un anno ha perso 60 Khg. La donna ha raccontato così il suo cambiamento: “La sua scomparsa mi ha ...

Dieta Acido Base del Dr Young : perdi peso in 12 settimane : La Dieta Acido Base del Dottor Robert Young è un regime alimentare che promette di aiutare a perdere peso in circa 12 settimane. Il suo ideatore, biologo molecolare, è autore del best seller Il miracolo del pH alcalino. La Dieta che ha elaborato è finalizzata proprio al mantenimento del naturale pH alcalino del sangue, che corrisponde a un range compreso tra 7,35 e 7,45. Per la precisione, il valore ottimale è considerato 7,365. Il motivo di ...

L’Italia e la FAO promuovono i benefici della Dieta mediterranea : Far sì che tutti abbiano accesso a un’alimentazione sana come la dieta mediterranea è fondamentale ai fini dell’Agenda 2030, e questo tipo di diete vanno tutelate e incentivate. È questo il messaggio lanciato oggi nel corso di un evento organizzato dal Governo italiano con il sostegno della FAO, che mira ad approfondire la conoscenza della dieta mediterranea e a sensibilizzare l’opinione pubblica su come possa essere utile per ...

Dieta delle prugne - depurativa e dimagrante : menù per dimagrire in salute : Dieta delle prugne, depurativa e dimagrante: menù per dimagrire in salute. La Dieta che stimola il risveglio del metabolismo

La Dieta di cereali integrali per dimagrire e per la salute dell'intestino : menù : La dieta di cereali integrali per dimagrire e per la salute dell'intestino: menù. I cerali sono alimenti a basso indice glicemico

Dieta facile del Dottor Migliaccio da 1200 calorie : La Dieta facile del Dottor Migliaccio è un regime alimentare che prevede l’assunzione di 1200 calorie giornaliere. Il suo ideatore è il Dottor Pietro Migliaccio, Presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A.) ed esperto di gastroenterologia e auxologia. La sua Dieta si differenzia da tanti altri schemi alimentari per il fatto di venire incontro a chi, soprattutto per motivi lavorativi, si trova a dover ...

Dieta del riso e della mela : menù di una settimana per dimagrire : Dieta del riso e della mela: menù di una settimana per dimagrire 4 kg. Ecco cosa si mangia giorno per giorno per perdere peso

Dagli antichi romani al riconoscimento dell’UNESCO : la FAO e l’Italia festeggiano i 2000 anni della Dieta mediterranea : Da sempre la dieta mediterranea è associata all’alimentazione sana, anche se non riguarda solo il cibo, ma è un concetto molto più ampio: abbraccia infatti un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, passando per le coltivazioni, i raccolti, la pesca, la conservazione, la lavorazione, la preparazione e, naturalmente, il consumo dei prodotti. La dieta mediterranea è una componente ...

Dieta dimagrante del minestrone per dimagrire subito : menù : Dieta dimagrante del minestrone per dimagrire subito: menù completo giorno per giorno. Ecco il menù dimagrante per perdere peso