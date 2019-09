Clima | Mar Glaciale Artico sotto stretta sorveglianza

Clima - Marevivo : “Serve un accordo concreto che metta al centro gli oceani” : In seguito al rapporto pubblicato oggi dall’Ipcc ‘Special report on the Ocean and Cryosphere in Changing Climate’, Marevivo fa appello alla comunità internazionale affinché “mari e oceani vengano messi al centro delle azioni di contrasto ai cambiamenti Climatici”. Quando sono in buona salute, mari e oceani giocano un ruolo fondamentale nel regolare il Clima del Pianeta – ricorda Marevivo – Il 98% dello ...

L’Università di Genova è il primo Ateneo italiano a firmare la lettera d’intenti sull’emergenza Climatica ed ecologica : L’Università di Genova ha aderito alla manifestazione “Fridays for Future” del prossimo 27 settembre, concedendo il patrocinio all’iniziativa. L’attività dell’Ateneo nel contrasto all’emergenza climatica ed ecologica non si ferma qui ma si concretizza in 2 azioni positive: l’adesione a “The Sustainable Development Goals (SDG) Accord”, iniziativa di dichiarazione dell’emergenza climatica (www.sdgaccord.org/climateletter), coordinata dalla ...

Cambiamenti Climatici - Coldiretti : l’innalzamento del mare brucia le coltivazioni : “Con l’innalzamento dei livelli del mare in Italia l’acqua salata sta già penetrando nell’entroterra bruciando le coltivazioni nei campi e spingendo all’abbandono l’attività agricola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto su oceani e ghiacci dell’Ipcc, il comitato scientifico dell’Onu che ha messo in guardia sul riscaldamento e sull’aumento del livello delle acque. “La risalita del cuneo salino, ...

Clima - il riscaldamento avanza : il quinquennio 2015-2019 verso il record. Impennata dei gas serra : mari più acidi. “La sfida è immensa” : Grandi e piccoli della Terra si mettono insieme per abbattere le emissioni e dare un po’ di sollievo al pianeta malato. Mentre si attende di vedere le parole trasformarsi in fatti, come ha auspicato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il riscaldamento Climatico accelera e con esso gli effetti devastanti che trascina dietro di sé: nuovi record di temperatura in molti Paesi accompagnati da incendi senza precedenti, ...

TASSE GREEN/ Se il Clima diventa una scusa per sistemare i conti dello Stato : In vista del summit Onu sul clima si è parlato di introdurre delle TASSE di scopo per finanziare politiche di sostenibilità ambientale

Clima : Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Snam ha aderito alla ‘Zero Coalition’, un’alleanza tra le principali imprese coinvolte nel settore e associazioni a livello globale finalizzata alla decarbonizzazione dei trasporti marittimi. L’annuncio della coalizione è avvenuto oggi nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York alla presenza del segretario generale Antonio Guterres, nell’ambito del ...

Clima : Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare (2) : (AdnKronos) – La coalizione, nata su iniziativa dell’organizzazione non profit Global Maritime Forum, include importanti aziende globali dell’intera catena del valore del trasporto marittimo, oltre che associazioni come Friends of Oceans e World Economic Forum. Tra i soggetti firmatari, oltre a Snam (unico membro italiano), figurano Moller Maersk, Vestas, Lloyds, Siemens Gamesa, Unilever, i porti di Anversa, Rotterdam e ...

Parigi - scontri alla marcia per il Clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli : ?Un altro sabato di scontri a Parigi: alla marcia per il clima impennata di violenza tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli. Gli scontri stanno avvenendo lungo il...

Parigi - violenze alla marcia per il Clima. Incendi e barricate - centinaia di arresti : Nel centro di Parigi sono tornati a manifestare i gilet gialli e gli attivisti della marcia per il clima. I due cortei sono però stati infiltrati da violenti che hanno eretto barricate e ingaggiato scontro con la polizia. Greenpeace e Youth For Climate hanno invitato i loro sostenitori a distaccarsi dalla manifestazione.Continua a leggere

Climate change - una generazione in marcia per difendere la Terra : «Sono qui perché penso che possiamo fare la differenza, se ci muoviamo tutti insieme. E dobbiamo iniziare dalle cose di

Clima - oceani più caldi : dalla flora marina l’ossigeno che manca : Con il riscaldamento degli oceani causato dal cambiamento Climatico, agli animali marini serve più ossigeno disciolto in acqua per sostenere il proprio metabolismo accelerato dal calore ed evitare ripercussioni fisiologiche. A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che l’ossigeno è meno solubile nell’acqua calda e quindi la sua disponibilità per gli organismi acquatici diminuisce. Lo studio svolto nel Mar Rosso in una collaborazione fra ...

Clima - gli studiosi : “Trasformare il cambiamento Climatico da costo in opportunità” : Trasformare il cambiamento Climatico da costo in opportunità per rilanciare la crescita della produttività e del Pil nel nostro Paese e raggiungere una crescita sostenibile. E’ questo il messaggio lanciato oggi da esperti e responsabili politici riuniti alla Scuola Sant’Anna di Pisa per discutere su una delle maggiori sfide del XXI secolo, quella legata ai cambiamenti Climatici ed alle conseguenze sull’economia mondiale. ...

«Il mare invaderà Napoli» - gli effetti choc dei cambiamenti Climatici : Quest'estate la ricorderemo per gli allarmi ambientalistici. Il dito puntato è sull'uomo e la sua incapacità di trovare un equilibrio tra natura e sfruttamento delle risorse, e...

Clima : l’innalzamento dei mari minaccia Alessandria d’Egitto : Alessandria d’Egitto è sopravvissuta a invasioni, incendi e terremoti da quando è stata fondata da Alessandro Magno più di 2000 anni fa. Ma adesso, la città portuale deve affrontare un nuovo pericolo dovuto al cambiamento Climatico. Secondo gli esperti, l’innalzamento del livello del mare minaccia, infatti, di inondare i quartieri e i siti archeologici piu’ poveri. Fatto questo che ha spinto le autorità a erigere barriere di ...