MotoGp – Iannone ancora non del tutto contento | la sincera richiesta all’Aprilia

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Andreasincero nei confronti dell’Aprilia: la precisadel campione di Vasto dopo il Gp di Aragon Il Gp di Aragon ha regalato sensazioni positive all’Aprilia, che ha ottenuto dei buoni risultati con Aleix Espargaro settimo eappena fuori dalla top ten, undicesimo. Nonostante il weekend di gara positivo, però il pilota di Vasto haqualcheda fare al suo team per poter migliorare ed esserepiù competitivo. Alessandro La Rocca/LaPresse “Non mi stupisco, perché io ho sempre battagliato nella mia vita. Non è una cosa che ho perso, quindi se sono in condizioni di potermela giocare, me la gioco. Non sonoperché perdiamo molto in termini di velocità massima e di accelerazione, anche rispetto al mio compagno di squadra. E’ dall’inizio dell’anno che c’è questo problema e facciamo fatica a ...

rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ? Guizzo @ApriliaOfficial ad Aragón ?? 7° posto finale per @AleixEspargaro ?? che fa ben sperare per il futuro Le parole… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? Guizzo @ApriliaOfficial ad Aragón ?? 7° posto finale per @AleixEspargaro ?? che fa ben sperare per il futuro Le parole… -