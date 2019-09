Jessica Simpson è dimagrita 45 kg e svela la sua dieta

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019)ha perso 45 kg in pochi mesi grazie a unache le ha consentito di tornare in forma dopo il parto. La cantante ha stupito tutti pubblicando su Instagram e Twitter uno scatto in cui mostra la sua nuova forma fisica. Dopo aver preso molti chili nel corso della gravidanza, l’artista ha annunciato di aver ritrovato il giusto equilibrio. La rivelazione è arrivata grazie a un post in cui sfoggia un fisico asciutto e un sorriso radioso, stringendo fra le braccia Birdie, la terzogenita arrivata proprio sei mesi fa. “6 mesi 100 libbre in meno (Sì, ho inclinato la bilancia a 240) – ha scritto-. Il mio primo viaggio lontano da Birdie ed emozionante per numerose ragioni, ma sono così orgogliosa di sentirmi di nuovo me stessa. Anche se sembrava impossibile, ho scelto di lavorare duro”. La cantante ha inoltre rivelato che nel corso della gestazione e subito ...

