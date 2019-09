Il Popolo del Web Contro Maria De Filippi Ecco Perchè!

Paolo Becchi critica Pd-5 Stelle : "Solo un governo di bibitari. Qui si tratta della dignità del Popolo" : "Un governo che punta su nuove tasse dappertutto, persino su merende e bibite, è un governo di bibitari. Qui non si tratta di governo giallo verde o rosso, qui si tratta della dignità di un popolo". Paolo Becchi ne è certo: il nuovo governo Pd-Cinque Stelle vale ben poco. L'idea di aumentare la pres

Orban : "Governo italiano separato dal Popolo". Di Maio risponde : "Parli del suo Paese" : Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban è stato uno degli ospiti della giornata di apertura di Atreju 2019, la kermesse di Forza Italia che si sta svolgendo a Roma questo fine settimana, si è allargato in un giudizio sull'Italia e sul suo governo usando gli stessi toni che l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha utilizzato per mesi e continua ad utilizzare anche oggi.In Italia il governo è stato separato dal popolo. Siamo in ...

Orban attacca il governo : «Esecutivo separato dal Popolo». Ira Di Maio - Zingaretti : nemico dell'Italia : Il premier ungherese Viktor Orban attacca il governo italiano da Roma, durante la festa di Atreju 2019: «Esecutivo separato da popolo», scatenando l'ira di Luigi Di Maio e di Nicola...

Salvini : «Il presidente del 2029 lo eleggerà direttamente il Popolo. Un pezzo di Rai va venduta sul mercato» : Dal voto imminente per le Regionali alla rivoluzione della Costituzione per far eleggere il presidente della Repubblica nel 2029. Ecco Matteo Salvini arrivato alla festa di Atreju accompagnato...

Immigrazione - Conte : “Io non vedo le Ong come nemiche del Popolo. Non ci si può preoccupare solo degli sbarchi” : “Non vedo le Ong come nemici del popolo, nei miei interventi non ci sarà mai ombra di questa valutazione, ma sul tema Immigrazione invito a considerare che questo richiede un approccio multilivello. Perché dobbiamo occuparci solo dello sbarco?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo Uno. E, sempre sul tema Immigrazione, il premier ha continuato: “dobbiamo controllare i ...

Palermo - carabinieri sgomberano Casa del Popolo : “Tolta al sociale per lasciarla vuota” : La Casa del popolo di via Cavour era stata occupata nel giugno scorso con lo scopo di ridare alla comunità un bene abbandonato da tempo, organizzando all'interno un luogo di ritrovo e uno spazio dove svolgere innumerevoli attività sociali. Con un blitz le forze dell'ordine hanno cambiato i lucchetti.Continua a leggere

"Governo del Popolo contro governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida, si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

Pontida - il Popolo leghista attacca Sergio Mattarella : "Complice della sinistra - bisognava tornare al voto" : La base della Lega a Pontida attacca il presidente della Repubblica che non ha sciolto le Camere per tornare alle urne dopo la crisi di governo aperta da Matteo Salvini: "Sergio Mattarella è complice della sinistra, dobbiamo votare". Il capo dello Stato Mattarella è stato dunque il principale bersag

Vittorio Feltri : "Giuseppe Conte si conferma avvocato del Popolo (africano)" : "Giuseppe Conte si conferma avvocato del popolo (africano)". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il presidente del Consiglio del neo governo giallo-rosso che ha già ammorbidito la linea tenuta dall'ex ministro leghista dell'Interno Matteo Salvini. Nel programma d

Morelli (Lega) : “Conte da avvocato del Popolo a maggiordomo Ue. Governo più rosso di sempre” : “Governo Conte due? E’ sostanzialmente l’esecutivo di Merkel e Macron. Purtroppo l’Italia torna a essere schiava dell’Europa. E il cosiddetto avvocato del popolo, cioè il premier Conte, è diventato molto semplicemente il maggiordomo dell’Europa. E’ il Governo dei poteri forti e il Governo più rosso di sempre”. E’ il commento a caldo sulla nuova compagine governativa, pronunciato ai microfoni di Radio Radicale da Alessandro Morelli, parlamentare ...

Dal Cagliari solidarietà a Lukaku (ma non c’è mai la parola razzismo) e difesa del Popolo sardo : A proposito dei buu razzisti a Lukaku nel corso di Cagliari-Inter, la società ha diramato un comunicato ufficiale in cui però la parola razzismo non compare mai e c’è una difesa del popolo sardo. Il club chiede inoltre aiuto non si capisce per cosa. Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di ...

Governo - Salvini : “Di Maio tradito da Conte. Da avvocato del Popolo ad avvocato della Merkel”. E i leghisti sono pronti a scendere in piazza : “Mi sembra che Di Maio sia una vittima di Conte, l’avvocato del popolo che ha fatto in fretta a trasformarsi in avvocato della Merkel” Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il premier incaricato. Quello che potrebbe nascere, secondo Salvini, è un Governo Pd-Pd non Pd-M5S”. Il leader del Carroccio non commenta l’operato di Mattarella, ma quando lo nomina dalla platea piovono ...

Lady D e la “royal family” : la Principessa del Popolo e la Casa Reale celebrati su La5 : A 22 anni dalla drammatica scomparsa di Lady D, LA5 ricorda la Principessa del Popolo e racconta l’inesauribile fascino della Casa Reale britannica con due serate – realizzate da VideoNews, a cura di Lavinia Orefici – in onda sabato 31 agosto e nella prima settimana di settembre, in prime-time. In soli 36 anni di vita, Lady D ha lasciato di sé un segno indelebile. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da ...